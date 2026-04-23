Uivar à Lua

Audiossérie Uivar à Lua. Lourdes Castro ou a sombra como insinuação de presença

 ECO Avenida,

Neste capítulo fala-se de Lourdes Castro, da sombra como forma de presença, e de como uma artista pode passar a vida inteira a investigar aquilo que, por definição, é ausência de luz.

A obra de Lourdes Castro é uma meditação contínua sobre o que fica quando algo passa. A sombra, o contorno, a silhueta – não como registo mimético do mundo, mas como duplo das coisas. Ela não representava a garrafa: representava a sombra da garrafa. Não representava a pessoa: representava o contorno que essa pessoa deixava atrás de si. É uma distinção subtil, mas é tudo.

É também um capítulo onde se fala da impermanência como matéria artística, dos herbários em hélio-gravura que se degradam com a luz do sol, dos lençóis bordados com silhuetas de corpos adormecidos, e de como cuidar de um jardim pode ser, em si mesmo, um ato artístico. E ainda do Teatro das Sombras, desenvolvido com Manuel Zimbro – ele a luz, ela a sombra, cada um a fundamentar a existência do outro.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Habitação
🔍 Freguesias em Lisboa e Porto onde as casas são mais caras

Nos municípios de Lisboa e Porto, Santo António e Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde são as freguesias que registaram o preço por m2 mais elevado em 2025.

Ânia Ataíde,

Saúde
PR escolhe coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde

Adalberto Campos Fernandes é médico especialista em saúde pública, tendo sido ministro da Saúde entre 2015 e 2018.

Lusa,

Desporto
Prestianni castigado com seis jogos por insultos homofóbicos

Acusado de ter proferido insultos racistas a Vinícius Júnior, do Real Madrid, o futebolista do Benfica pode cumprir suspensão nas competições europeias ou em jogos oficias da seleção argentina.

Lusa,