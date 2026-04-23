Campanha da Meo sensibiliza para a segurança digital

Com presença multimeios, criatividade e planeamento da WPP, e produção da Garage, a campanha B2C e B2B estará ativa ao longo do ano nos canais digitais.

Alertar para as ameaças mais comuns no ambiente online e reforçar o seu compromisso com a proteção dos utilizadores. São estes os objetivos da campanha que a Meo está a lançar esta quinta-feira.

Com o claim “Dá-lhes com a Segurança do MEO”, a marca pretende assim assumir um papel ativo na promoção da literacia digital, apoiando os utilizadores na identificação de comunicações suspeitas, na prevenção de riscos online e na adoção de comportamentos mais seguros e informados na utilização da tecnologia. A campanha aborda temas como phishing, spoofing, ransomware, ciberataques e fraude digital.

“Dirigida tanto a indivíduos e famílias como ao tecido empresarial, a campanha evidencia que os riscos digitais atravessam todos os contextos. No universo dos consumidores particulares, destaca ameaças como burlas online e roubo de identidade e dados pessoais, já no segmento empresarial, o foco incide sobre riscos mais complexos, como ciberataques, pedidos de resgate e comprometimento de sistemas e informação crítica”, descreve a operadora.

Com presença multimeios, criatividade e planeamento da WPP, e produção da Garage, a campanha B2C e B2B estará ativa ao longo do ano nos canais digitais, no site e nas lojas Meo, acompanhando o lançamento de novas iniciativas e soluções na área da segurança digital.