Catarina Gil Jorge e Mafalda Alves da Silva promovidas a consultoras pela CMS Portugal

A CMS Portugal conta com duas novas Consultoras: Catarina Gil Jorge e Mafalda Alves da Silva, ambas advogadas da área de prática de Direito do Trabalho & Fundos de Pensões.

Para José Luís Arnaut, Managing Partner da CMS Portugal, “a promoção destas duas advogadas reflete a capacidade da CMS de acolher diferentes planos de crescimento interno, reconhecendo o trabalho, neste caso, de duas profissionais altamente qualificadas e que têm demonstrado uma grande dedicação e excelência ao longo dos anos na CMS.”

Catarina Gil Jorge e Mafalda Alves da Silva prestam assessoria jurídica a empresas nacionais e internacionais, com largos anos dedicadas aos setores bancário, da aviação, da indústria, bem como aos setores farmacêutico, financeiro, de comércio, retalho e serviços, respetivamente. Catarina Gil Jorge possui ampla experiência na negociação de instrumentos de regulamentação coletiva e integra a equipa dedicada à igualdade de género, diversidade, inclusão e transparência salarial. Mafalda Alves da Silva é responsável pelo acompanhamento de processos de reestruturações do quadro de pessoal, com ampla experiência em processos de negociação, despedimentos coletivos e extinções de postos de trabalho, assim como na assessoria a quadros Diretivos na cessação dos contratos de trabalho.