Clubes da LALIGA HYPERMOTION olham para além do campo de jogo, utilizando a tecnologia e a inteligência artificial como alavanca de crescimento

Os projetos tão distintos na forma quanto semelhantes no fundo, com o foco na busca de modelos mais sustentáveis, mais conectados e capazes de gerar novas linhas de negócio para fortalecer as finanças dos clubes.

Enquanto a UD Las Palmas aposta na inteligência artificial como ferramenta de coesão interna e democratização do conhecimento dentro do clube, o Cádiz CF deu mais um passo na otimização e orientação dos mercados internacionais, criando uma filial tecnológica cotada na Nasdaq com o objetivo de gerar receitas próprias e independentes do desempenho desportivo. Dois modelos complementares que ilustram a diversidade de caminhos que os clubes da LALIGA HYPERMOTION estão a explorar para construir instituições mais sólidas.

O projeto da equipa amarela chama-se Wayya. Um termo de origem guanche que resume a filosofia com que o clube decidiu entrar na inteligência artificial, que é ligar a tecnologia à identidade. «Procuramos sempre criar essa ligação com as origens em todas as esferas do clube», explica Patricio Viñayo, diretor-geral da entidade gran-canária. «Se partimos de um conceito de projeto de inteligência artificial, este não pode ser o de substituição humana. Tem de ser algo que nos personalize, que tenha o caráter que pretendemos.»

A plataforma, concebida como um «superagente» ao qual estão ligados agentes especializados por área de conhecimento, interliga departamentos tão distintos como a direção desportiva, o scouting, a análise de jogo, a comunicação ou o marketing. O objetivo, nas palavras de Viñayo, é claro: «Criar uma grande ferramenta que interligue todos os departamentos do clube, que automatize processos e que, ao simplificá-los, resulte numa produtividade melhorada».

Uma visão que, na boca do seu diretor-geral, se resume numa frase que foge da gíria tecnológica para aterrar em algo muito mais humano: «Grande parte do mundo empresarial vê a IA como um substituto humano, e nós estamos a dar outra volta: estamos a humanizar a IA. Se crias comunidade, significa que favoreces a relação entre as pessoas. Ajudar-nos e não substituir-nos».

Por seu lado, o Cádiz CF escolheu um caminho diferente para construir o seu futuro: criar uma filial tecnológica cotada na Nasdaq, com ativos próprios e a vocação de gerar receitas independentes do desempenho desportivo. O seu presidente, Manuel Vizcaíno, resume a lógica sem rodeios: «O objetivo não é outro senão conseguir receitas que não dependam da bola».

A origem do projeto está ligada aos fundos CVC do Plano Impulso da LALIGA, tendo assim surgido a Cidade Tecnológica do Desporto, situada em El Puerto de Santa María. A partir daí, foi elaborado um plano assente em três pilares: o Centro de Eventos, a marca Mágico González e a Nomadar Corporation, através do seu programa de treino de alto rendimento (HPT). A entrada na Nasdaq permitiu ainda atrair investidores externos e patrocinadores estratégicos como a JP Financial, que dá nome tanto ao estádio do clube de Cádiz (JP Financial Estadio) como ao futuro centro de eventos (JP Financial Arena).

Mas, para além dos ativos e da cotação, a lógica do modelo é tão linear quanto deliberada, e Vizcaíno expressa-a com clareza: «Queremos ter os melhores jogadores em campo. Se as receitas dependem exclusivamente da categoria, dependem de muitas variáveis. Mas se conseguirmos receitas extraordinárias, essas receitas permitir-nos-ão, na categoria em que estivermos, ter melhores jogadores, um melhor teto salarial, e se tivermos melhores jogadores, certamente teremos melhores resultados».

O sonho de Vizcaíno para este projeto é tão ambicioso quanto direto: «Imagino-me com uma filial que tem uma série de atividades e uma série de ativos que produzem um lucro que é diretamente injetado na veia do clube desportivo».

Os projetos do UD Las Palmas e do Cádiz CF representam duas formas distintas, mas reveladoras, de compreender o presente e o futuro do futebol profissional em Espanha. Entre a IA e a otimização dos ativos internacionais, os clubes da LALIGA HYPERMOTION pretendem competir de forma mais sustentável ao longo do tempo, e a tecnologia é uma aliada para que esse futuro se torne já uma realidade.