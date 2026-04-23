Como divulgar o uso de IA no marketing? Oito em cada dez marcas querem orientações globais

Mais de três em cada quatro marcas globais já utilizam conteúdo gerado ou melhorado por IA no seu marketing direcionado ao consumidor, revela ainda um estudo da WFA.

A transparência à volta da utilização de inteligência artificial no marketing é um tema sobre o qual as marcas globais estão à procura de orientações. O dado é do mais recente estudo da World Federation of Advertisers (WFA), que revela que oito em cada dez marcas querem orientações globais, apesar de 67% já ter desenvolvido regras internas.

O estudo envolveu 27 marcas multinacionais com um investimento global acumulado em publicidade de 71 mil milhões de dólares, tendo procurado identificar as preocupações e as atuais políticas internas destas marcas.

Os resultados revelam que o uso de inteligência artificial para gerar ou melhorar conteúdo de marketing dirigido aos consumidores já abrange a maioria dos inquiridos — 78%. Deste número, 87% utilizam para a produção de imagens, 80% para os copys e 77% para os elementos visuais de background.

A eficiência e a redução de custos são os principais motivos para esta utilização, mas os dados revelam que apenas 33% utiliza a IA para replicar ou melhorar imagens de pessoas reais e apenas 18% para gerar humanos totalmente sintéticos.

A transparência é valorizada fortemente pelos inquiridos, sendo que 96% acreditam que se deve divulgar a utilização de uma voz gerada por IA que os consumidores possam crer que é verdadeira. Ao mesmo tempo, 91% consideram que deve ser também referido publicamente quando um humano sintético desempenha um papel central num anúncio. Em contrapartida, apenas 4% considera que deve ser divulgada a utilização de IA em elementos visuais de background.

Com a transparência a ser considerada como essencial para proteger a reputação da marca — por 82% das marcas — e para manter a confiança do consumidor — por 79% –, há várias preocupações pela qual as marcas enfrentam. As obrigações regulatórias pouco claras ou fragmentadas — 61% — a incerteza sobre as expectativas dos consumidores — 46% — e a falta de boas práticas ao nível setorial — 39% — são os três principais tópicos destacados pelas marcas.