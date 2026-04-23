Consultora PwC lança serviços de tokenização e ativos digitais para empresas

A consultora PwC anunciou esta quinta-feira o lançamento de serviços de tokenização e ativos digitais para empresas financeiras. O objetivo é dar resposta a uma transformação estrutural dos mercados financeiros e apoiar as instituições a construir produtos de nova geração com arquiteturas tecnológicas escaláveis e em conformidade com a lei, nomeadamente o MiCAR – Markets in Crypto-Assets Regulation (Regulamento dos Mercados de Criptoativos).

Perante uma transição para modelos on‑chain (registados na blockchain), onde ativos e fluxos de valor são emitidos, transacionados e liquidados com maior eficiência, transparência e programabilidade, a PwC considera que os bancos, gestoras de ativos, instituições de pagamento e fintechs podem tirar proveito deste contexto de modernização das finanças e investir nesta tecnologia.

“A maturidade da tecnologia, a aceleração da adoção institucional e a crescente clareza regulatória criam hoje um ponto de inflexão claro para o setor financeiro”, explicou a PwC, na apresentação da nova área de negócio.

A nova linha de serviços de tokenização e ativos digitais pretende disponibilizar uma abordagem integrada e end‑to‑end à tokenização e aos ativos digitais, cobrindo todo o ciclo de vida das iniciativas: da definição estratégica e estruturação jurídica, regulatória e fiscal, à implementação tecnológica, governação, risco, compliance e modelo operacional.

Na prática, o que poderá ser feito, quer em termos de pilotos ou de implementação na íntegra? Tokenização de ativos, pagamentos e liquidação na blockchain, crédito colateralizado por criptoativos (quando um investidor bloqueia criptomoedas como Bitcoin ou Ether como garantia para obter um empréstimo) bem como custódia (“banco digital”) e cibersegurança.

“A tokenização deixou de ser um exercício de inovação isolado e passou a ser uma evolução do próprio sistema operativo dos mercados financeiros. Estes serviços existem para apoiar as instituições nesta transição, com rigor regulatório, visão estratégica e capacidade real de execução”, afirma o consultor João Matos Cruz, managing director e responsável de Cripto na PwC Portugal, em comunicado.

A nível internacional, a PwC vinha-se a posicionar e a mostrar maior interesse nesta área, como avançou o Financial Times. Por cá, a filial também admitiu ao ECO/EContas que via uma oportunidade neste mercado. “Na PwC Portugal vemos o contexto global como uma oportunidade para o ecossistema cripto”, afirmou o partner Rodrigo Rabeca Domingues, explicando que o “aumento da maturidade do mercado, impulsionado por desenvolvimentos como a evolução do enquadramento regulatório, reforça a procura por serviços de auditoria, consultoria e assurance especializados em blockchain e criptoativos”.

O lançamento desta área foi primeiramente anunciado num evento interno, há duas semanas, na qual discursaram João Matos Cruz e também Rodrigo Rabeca Domingues, que também é coordenador do curso “Criptoativos – Enquadramento, Contabilidade, Fiscalidade e Regulação” do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal.