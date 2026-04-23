Advocatus

Deloitte Legal TELLES assessora VALLIS na compra da Porcelanas da Costa Verde

A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Mariana Ferreira Martins, sócia da área de Corporate, M&A & Private Equity.

A Deloitte Legal TELLES assessorou a Vallis Capital Partners na aquisição, pela Anagama II, de mais de 90% do capital social e dos direitos de voto da Porcelanas da Costa Verde, S.A, incluindo a negociação dos acordos de investimento e parassocial.

No âmbito desta operação, a Deloitte Legal TELLES prestou assessoria jurídica em todas as fases do processo, incluindo a due diligence à empresa-alvo com emissão de red-flags, a preparação e negociação da documentação jurídica da transação e apoio na estruturação, negociação e celebração de um conjunto de contratos de financiamento, incluindo os respetivos pacotes de garantias, destinados à aquisição da sociedade e ao refinanciamento da dívida existente do grupo.

A Porcelanas da Costa Verde, S.A. foi fundada em Vagos, em 1992, sendo uma referência no setor da porcelana. Presente em mais de 50 mercados internacionais, destaca-se pela forte vocação exportadora, com mais de dois terços das suas vendas geradas fora de Portugal, sobretudo nos segmentos doméstico, hoteleiro e de restauração.

A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Mariana Ferreira Martins, sócia da área de Corporate, M&A & Private Equity, e contou com a participação de Maria Isabel Saunders e Tomás Soares Freire, associados da mesma área.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Deloitte Legal TELLES assessora VALLIS na compra da Porcelanas da Costa Verde

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Oito em cada dez marcas querem orientações sobre IA

+ M,

Mais de três em cada quatro marcas globais já utilizam conteúdo gerado ou melhorado por IA no seu marketing direcionado ao consumidor, revela ainda um estudo da WFA.