Deloitte Legal TELLES assessora VALLIS na compra da Porcelanas da Costa Verde

A Deloitte Legal TELLES assessorou a Vallis Capital Partners na aquisição, pela Anagama II, de mais de 90% do capital social e dos direitos de voto da Porcelanas da Costa Verde, S.A, incluindo a negociação dos acordos de investimento e parassocial.

No âmbito desta operação, a Deloitte Legal TELLES prestou assessoria jurídica em todas as fases do processo, incluindo a due diligence à empresa-alvo com emissão de red-flags, a preparação e negociação da documentação jurídica da transação e apoio na estruturação, negociação e celebração de um conjunto de contratos de financiamento, incluindo os respetivos pacotes de garantias, destinados à aquisição da sociedade e ao refinanciamento da dívida existente do grupo.

A Porcelanas da Costa Verde, S.A. foi fundada em Vagos, em 1992, sendo uma referência no setor da porcelana. Presente em mais de 50 mercados internacionais, destaca-se pela forte vocação exportadora, com mais de dois terços das suas vendas geradas fora de Portugal, sobretudo nos segmentos doméstico, hoteleiro e de restauração.

A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Mariana Ferreira Martins, sócia da área de Corporate, M&A & Private Equity, e contou com a participação de Maria Isabel Saunders e Tomás Soares Freire, associados da mesma área.