Digi adia entrada em bolsa em Espanha devido ao conflito no Médio Oriente

A empresa romena de telecomunicações Digi, que também opera em Portugal, decidiu suspender o processo de entrada em bolsa em Espanha devido à instabilidade dos mercados provocada pela guerra no Médio Oriente.

Segundo o jornal espanhol Expansión, a empresa já comunicou a decisão aos bancos envolvidos na operação de entrada em bolsa. Ainda assim, fontes da empresa romena indicam que o objetivo se mantém: avançar com a operação assim que as condições de mercado o permitirem.

A DigiSpain, filial espanhola do grupo, previa realizar uma oferta pública de subscrição (OPS) de novas ações para captar entre 150 milhões e 200 milhões de euros. A operação incluía também a venda de ações já existentes detidas pela ‘casa-mãe’.

De acordo com várias fontes citadas pelo Expansión, existia interesse da parte dos investidores. No entanto, a incerteza associada ao conflito no Irão levou a empresa a adiar a operação, aguardando um contexto mais estável.

Acresce ainda que os sinais recentes sobre um possível prolongamento do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos não são considerados suficientes para garantir essa estabilidade, refere o jornal.

A Digi tinha até ao final de abril para decidir se avançava na chamada “janela de primavera”, que se estende até 14 de maio. Nesse período, poderia utilizar os resultados anuais para avivar o apetite dos investidores.

Com este adiamento, as próximas oportunidades só surgirão mais tarde: ou com base nos resultados do primeiro trimestre, permitindo uma entrada até meados de agosto, ou com os do primeiro semestre, o que empurraria a operação para novembro.