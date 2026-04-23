Eletrificação poderá reduzir as importações de combustíveis fósseis na Europa em 80 % até 2050

A Europa pode reduzir significativamente a sua dependência das importações de combustíveis fósseis e baixar o preço da eletricidade através da aceleração da eletrificação e da implantação de energias limpas, de acordo com uma nova análise publicada pela Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). O investimento necessário é equivalente ao sobrecusto que se paga atualmente pelas importações de combustíveis fósseis.

O encerramento do Estreito de Ormuz revelou que a dependência contínua da Europa das importações de combustíveis fósseis acarreta um sobrecusto geopolítico. Atualmente, os combustíveis fósseis importados representam cerca de 40% da procura energética da Europa, com um custo anual estimado de aproximadamente 250 mil milhões de euros.

O relatório «Charging Ahead – A Roadmap for an Electrified, Competitive and Resilient European Energy System» do CIP descreve como uma eletrificação acelerada e um sistema energético baseado em energias renováveis podem reforçar de forma decisiva a segurança energética e a competitividade da Europa, reduzindo simultaneamente os preços da eletricidade e as emissões. O relatório também detalha as ações necessárias por parte dos legisladores e decisores políticos para alcançar este objetivo.

Em colaboração com a Ea Energianalyse, a CIP desenvolveu um modelo integrado do sistema energético para analisar como o sistema energético europeu poderá evoluir até 2050 em diferentes cenários, definindo diferentes vias de desenvolvimento e decisões estratégicas.

A análise mostra que, até 2050, num cenário realista, competitivo e resiliente, a Europa pode reduzir as importações de combustíveis fósseis em cerca de 80%, diminuir os preços da eletricidade em até 40% e cobrir 95% da procura com fontes de energia limpa domésticas.

Martin Neubert, sócio e diretor de operações da Copenhagen Infrastructure Partners, salientou que «a Europa não tem de escolher entre acessibilidade e segurança energética. A eletrificação altera fundamentalmente o funcionamento do sistema energético, de modo que, ao substituir os combustíveis fósseis importados por energia renovável doméstica, a Europa pode reduzir a sua exposição à volatilidade dos preços globais, ao mesmo tempo que diminui o preço da eletricidade. Como benefício adicional, as emissões são reduzidas como consequência direta desta mudança».

GÁS

A Europa está estruturalmente exposta aos combustíveis fósseis importados e, por conseguinte, à volatilidade geopolítica. Atualmente, o preço do gás determina o preço da eletricidade em cerca de 60% das vezes na UE. Isto representa um custo significativo, uma vez que os preços do gás na UE são entre 2 a 3 vezes superiores aos dos Estados Unidos.

Ao substituir os combustíveis fósseis importados por energia limpa produzida localmente, os preços da eletricidade podem diminuir até 40%, e a dependência das importações de combustíveis fósseis pode cair para cerca de 10%. Isto reflete os efeitos combinados da eletrificação, da implantação em grande escala das energias renováveis e de uma maior flexibilidade do sistema.

O atual balanço energético da Europa revela que os cerca de 250 mil milhões de euros destinados a importações de combustíveis fósseis são comparáveis aos cerca de 210 mil milhões de euros anuais necessários para concretizar a transição energética.

O CIP indica que concretizar esta mudança depende da aceleração do investimento em infraestruturas energéticas, especialmente em redes e flexibilidade do sistema. A Europa precisará de investir cerca de 2,9 biliões de euros em infraestruturas de rede até 2050, aproximadamente 120 mil milhões de euros por ano, para apoiar a eletrificação e integrar energia limpa em grande escala.

INFRAESTRUTURAS

Acrescenta que as infraestruturas elétricas não avançam ao ritmo necessário para cumprir as ambições europeias, e a implantação das redes constitui um estrangulamento fundamental. A análise mostra que um atraso de dois anos na expansão da rede aumentaria os custos para os consumidores em aproximadamente 30 a 60 mil milhões de euros por ano, o que equivale a um aumento de 8 a 10 €/MWh no preço da eletricidade.

Os investidores privados estão preparados para desempenhar o seu papel, mas mobilizar capital privado para impulsionar o desenvolvimento de redes e a produção de energia limpa em grande escala requer ação política e quadros regulamentares claros e atrativos para o investimento. O relatório inclui 16 recomendações políticas concretas.

Três prioridades-chave para os decisores políticos que o relatório destaca são: proteger a estrutura do mercado da eletricidade e aplicar reformas fiscais e tarifárias específicas para aumentar a competitividade da energia limpa face aos combustíveis fósseis, aproveitar o capital privado e o conhecimento técnico para cobrir as necessidades de investimento e incentivar os operadores de rede a investir antecipadamente para abordar de forma proativa os custos de congestionamento.