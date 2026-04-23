Endividamento das famílias e das empresas privadas sobe 2,3 mil milhões em fevereiro
Do total do endividamento da economia portuguesa, em fevereiro, 485 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado e 377,1 mil milhões de euros ao setor público.
O endividamento da economia portuguesa subiu dois milhões de euros em fevereiro, para 862,1 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. No retrato geral, destaca-se o aumento da dívida do setor privado em 2,3 mil milhões de euros.
Em fevereiro, do total endividamento da economia, 485 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado, isto é empresas privadas e particulares, e 377,1 mil milhões de euros ao setor público, o que engloba Administrações Públicas e empresas públicas.
Um retrato mais fino aos dados revela que o endividamento do setor privado cresceu 2,3 mil milhões de euros. Deste montante, nove milhões de euros corresponde ao endividamento dos particulares, principalmente perante os bancos devido ao aumento de pedidos do crédito à habitação.
Já os restantes 1,4 mil milhões de euros dizem respeito às empresas privadas, com um aumento de 1,2 mil milhões de euros de endividamento perante o exterior, sob a forma de empréstimos e títulos de dívida.
Na comparação face a igual período do ano passado, o endividamento dos particulares subiu 8,6%, uma taxa de variação inferior à registada em janeiro (8,9%), enquanto o endividamento das empresas privadas cresceu 2,8%. No mês anterior, tinha aumentado 2,3%.
(Notícia atualizada às 11h45)
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