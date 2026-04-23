Estratégia da OMODA para conquistar Portugal e Europa

Nuno Serra, licenciado em Engenharia e MBA e country manager da Omoda & Jaecoo em Portugal, com responsabilidades nas áreas de vendas e marketing e mobilidade elétrica traça a estratégia das marcas, no mercado nacional e europeu, sublinhando a ambição de construir uma presença sólida num dos mercados mais competitivos da Europa.

A OMODA integra o Grupo Chery, fundado em 1997, um dos pilares da indústria automóvel chinesa e uma das primeiras marcas com ambição internacional é um dos maiores exportadores de automóveis com forte presença nos mercados emergentes e em expansão na Europa, surge como uma marca desenhada especificamente para o mercado europeu, com uma proposta centrada em tecnologia, design e valor.

Portugal é estratégico nesta expansão Portugal é um dos mercados mais competitivos da Europa, e por isso estratégico, refere Nuno Serra, não pela dimensão mas pela exigência do mercado, onde o peso das frotas empresariais e a competitividade são determinantes.

A marca apresenta-se com um duplo posicionamento: por um lado, a gama OMODA, mais urbana e orientada para sustentabilidade e design; por outro, a oferta JAECOO, com uma vertente mais lifestyle e aventureira, ainda que partilhando a mesma base tecnológica.

Quanto aos desafios da eletrificação, Nuno Serra defende um caminho pragmático. A marca aposta numa combinação de motorizações — elétrico, híbrido e plug-in — com os híbridos a assumirem um papel central na transição energética. “O híbrido não bloqueia a eletrificação, amplia-a”, sublinha, defendendo a sua função pedagógica na adoção gradual por parte dos consumidores.

Nuno Serra aborda com reservas o enquadramento fiscal em Portugal, onde a descriminação fiscal entre híbridos plug-in e não plug-in influenciam fortemente o mercado, sobretudo no canal empresarial, apesar do contributo que trazem ao objetivo da descarbonização.

Outro dos pilares da estratégia passa pela digitalização do automóvel. O automóvel é cada vez mais uma plataforma tecnológica, com atualizações remotas (over-the-air) e uma experiência de utilização cada vez mais centrada no tempo e conveniência do cliente. Esta evolução levanta desafios ao modelo tradicional de retalho e pós-venda, exigindo adaptação rápida das redes.

Nuno Serra considera que a crescente presença das marcas chinesas na Europa, assenta em três fatores-chave: velocidade de desenvolvimento, tecnologia e proposta de valor, mais do que preço, falamos de valor para o cliente a um ritmo elevado que está a redefinir o mercado.

Com um portefólio de oferta totalmente baseado em SUVs, do OMODA 5 ao topo de gama OMODA 9, numa fase inicial de implantação no mercado nacional a estratégia assenta em SUVs, tecnologia e proposta de valor nos segmentos de maior procura.

A ambição da Omoda & Jaecoo é clara: tornar-se uma marca relevante no processo de decisão dos consumidores europeus na próxima década. “Queremos estar na shortlist dos clientes e construir uma relação duradoura baseada em confiança e valor”, conclui Nuno Serra.

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