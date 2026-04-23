Federação de Energia Fecpe integra-se na Fetico para reforçar a representação dos profissionais do setor energético espanhol

A Federação Espanhola de Quadros do Setor Energético (Fecpè) formalizou a sua integração na Confederação Sindical Independente Fetico, consolidando uma aliança estratégica que reforça a representação dos quadros intermédios, técnicos e profissionais qualificados do setor energético em Espanha.

Segundo informou a Fetico, a união, que acrescenta mais de 1.100 filiados e cerca de 100 delegados, responde a uma visão partilhada de defender os interesses dos profissionais através do diálogo, da modernidade, do rigor técnico e do sindicalismo moderno.

A Fecpe reúne 10 associações do setor energético: ACYD-EDP, SITAT, Atype Iberdrola Grupo, ENAGAS, Tecnatom, Nuclenor, Gamesa PS, Gamesa IT, GHESA e Empresarios Agrupados, e integra-se na Fetico mantendo a sua identidade, a sua especificidade e o seu próprio modelo organizativo. A confederação potencia e ajuda a ganhar em representatividade, alcance e capacidade de influência perante as empresas e as instituições.

O secretário-geral da Fetico, Antonio Pérez, definiu esta incorporação da Fecpe «como uma aposta decidida num sindicalismo moderno, que impulsiona o modelo europeu de quadros, onde prima a representação que não se limita aos trabalhadores de base, mas que acompanha os profissionais ao longo de toda a sua trajetória, também quando ascendem e se tornam quadros ou técnicos especializados».

O setor energético é um pilar fundamental para a estabilidade económica e a segurança do Estado. Num contexto marcado pela transição energética, pela inovação tecnológica e pelos novos desafios regulamentares, os quadros intermédios e os profissionais técnicos desempenham um papel fundamental que, até agora, nem sempre teve a representação sindical que merece. Esta integração vem colmatar essa lacuna.

«Integrar-nos na Fetico é o passo natural para uma organização que cresceu com uma ideia clara: os profissionais do setor energético merecem uma representação à altura da sua importância. Partilhamos com a Fetico a convicção de que o diálogo é sempre o melhor instrumento e de que o futuro do sindicalismo passa por acompanhar os profissionais ao longo de toda a sua trajetória, não apenas nos primeiros degraus. Esta união dá-nos a força e o apoio de que precisamos para continuar a avançar», destacou Enrique Tamargo, secretário-geral da Atype Iberdrola Grupo, secção maioritária dentro da Fecpe.

Um dos pilares que impulsionou esta integração é a coincidência de valores. Tanto a Fetico como a Fecpe rejeitam a estratégia de confronto sistemático com as empresas e apostam no diálogo como principal ferramenta de negociação. No setor energético, onde as condições laborais são, em termos gerais, superiores à média, o caminho não passa pelo conflito, mas sim por continuar a construir acordos que beneficiem os trabalhadores e as empresas.

«Recebemos a chegada da Fecpe com enorme satisfação. Trata-se de uma organização renovada, com pessoas jovens, com visão de futuro e com uma forma de entender a ação sindical que se encaixa perfeitamente com a nossa. O setor energético é estratégico para Espanha e não pode dar-se ao luxo de um conflito permanente. Precisa de profissionais empenhados e representados por organizações que apostem no consenso. É exatamente isso que faremos juntos a partir de hoje», salientou Pérez.