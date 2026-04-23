Fenprof inicia sexta-feira “semana de reflexão e luta” sobre estatuto da carreira docente
A Fenprof explica que, até 30 de abril, vai realizar reuniões e plenários para ouvir os professores sobre o estatuto da carreira docente, que está a ser negociado entre o Governo e sindicatos.
A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) inicia na sexta-feira uma “semana nacional de reflexão e luta” em que vai percorrer escolas de todo o país para discutir o estatuto da carreira docente. A iniciativa arranca na sexta-feira com a presença em escolas de Braga, Aveiro e Lisboa.
Em comunicado, a Fenprof explica que durante aqueles dias, até 30 de abril, vai realizar reuniões e plenários para ouvir os professores sobre o estatuto da carreira docente, que está a ser negociado entre o Governo e sindicatos, e formas de luta a desenvolver. A federação sindical vai também conduzir um inquérito nacional para perceber de que forma os docentes avaliam o processo negocial e as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
No questionário, perguntam também se os docentes consideram “necessária a continuação da luta dos professores” e se estão disponíveis para participar em ações de luta. “A semana nacional de reflexão e luta será mais um contributo para o esclarecimento e a mobilização que se mostram imprescindíveis ao acompanhamento do processo negocial e à projeção das propostas e reivindicações dos professores e educadores”, refere o comunicado.
A Fenprof tem criticado as propostas apresentadas pela tutela no âmbito da revisão do estatuto da carreira docente e na última reunião, na segunda-feira, levantou dúvidas quanto à operacionalidade da proposta do Governo de criar um concurso nacional contínuo para dar resposta imediata às falhas das escolas e um concurso nacional dirigido aos professores dos quadros.
O estatuto da carreira docente começou a ser negociado no final do ano passado e está agora no ponto dois do diploma, sendo que a tutela pretende que seja aplicado já no ano letivo de 2027/2028.
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