Filomena Cautela a passear numa Limo-Nada? É a nova campanha do h3

O h3, restaurante da cadeia de restauração da Real Food, escolheu Filomena Cautela como embaixadora principal da sua campanha de lançamento das Limonadas Zero. A premissa da campanha é “‘Nada de Nada’ — nada como provar, boa sem nada e diferente em nada”.

A campanha mostra Filomena Cautela a percorrer Lisboa e Porto a bordo da Limo-Nada h3, convidando quem se cruzou no seu caminho a entrar “para boleias improváveis”. Os momentos vividos dentro da Limo-Nada foram captados em vídeo, tendo sido partilhados nas redes sociais do h3 e da apresentadora e atriz, que conta com mais de 700 mil seguidores no Instagram.

O conceito criativo, desenvolvido pela Dentsu Creative Portugal, pretende gerar notoriedade em torno da novidade Limonada Zero, “através de uma experiência inesperada, divertida e partilhável”, explica a marca, em comunicado.

“No h3 trabalhamos diariamente para reforçar a proximidade com os nossos clientes, apostando na inovação, na relevância e na capacidade de responder às suas necessidades. Com a Limonada Zero reforçamos esta forma de estar — uma limonada sem nada, mas com todo o sabor –, tendo a Filomena Cautela como embaixadora da marca nesta campanha, que traduz o espírito divertido da marca”, destaca Pureza Morais Cabral, diretora de marketing da Real Food.

Para esta parceria estão também previstos vox-pops em restaurantes h3, nos quais Filomena Cautela vai desafiar os clientes a não fazer nada, de forma a ganhar uma Limonada Zero.

A campanha contará ainda com um conjunto de ativações que irão reforçar a presença da marca nas redes sociais, “através de conteúdos nativos pensados para aproximar o h3 das audiências mais jovens, mantendo o tom leve, humorístico e divertido que tem vindo a marcar a sua comunicação”, explica a cadeia de restauração.

O lançamento da Limonada Zero será amplificado por um plano de comunicação multicanal, com comunicação em loja, na app, nas redes sociais, no website e em rádio, estando o planeamento de meios a cargo da Dentsu Media. Este lançamento tinha sido antecipado já nas redes sociais.