Fórum para Competitividade prevê crescimento da economia entre 1,8% e 2,1% em 2026

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa vai crescer entre 1,8% e 2,1% em 2026, com impactos limitados do conflito no Médio Oriente.

Segundo a mais recente edição das Perspectivas Empresariais, divulgada esta quinta-feira, o Fórum prevê uma estabilização do crescimento, de 1,9% em 2025 para entre 1,8% e 2,1% em 2026 e melhoria marginal para entre 1,9% e 2,2% em 2027. “Neste momento, o cenário dominante é de que o conflito seja sanado dentro de não muito tempo e que os impactos para a economia mundial sejam limitados”, lê-se no documento.

O Fórum antecipa que Portugal deverá sofrer com o abrandamento dos principais parceiros, com a subida dos preços da energia e com a subida das taxas Euribor, mas destaca que a generalidade das previsões apenas projeta uma deterioração de algumas décimas no crescimento em 2026.

Já no que diz respeito à inflação, o Fórum estima uma aceleração de 2,3% em 2025 para entre 2,3% e 2,7% em 2026 e recuo posterior para entre 2,1% e 2,4% em 2027. “As hostilidades com o Irão e a intensidade do fluxo pelo estreito de Ormuz deverão constituir as principais influências sobre a inflação na zona euro e em Portugal, através dos efeitos sobre os preços da energia”, explica.

Podem verificar-se impactos também sobre os preços agrícolas, devido à dificuldade de abastecimento de fertilizantes, mas não deverão existir “efeitos significativos sobre os restantes preços”, sobretudo num cenário de cessar-fogo dentro de pouco tempo. Já num cenário mais adverso, poderão ocorrer mais perturbações, admite a organização.

O Governo inscreveu, no Orçamento do Estado para 2026, a previsão de um crescimento de 2,3% este ano e uma inflação de 2,1%.