Gestoras de fundos preveem um impacto inflacionista devido aos custos da energia, mas descartam, por enquanto, um choque estrutural

As gestoras de fundos espanholas concordam em salientar que o conflito no Médio Oriente não representa, por enquanto, um choque estrutural comparável ao de 2022 devido à invasão da Ucrânia.

O cenário central mais repetido pressupõe um conflito de duração limitada, de alguns meses, com impacto muito concentrado no setor energético, com efeitos inflacionistas e maior volatilidade nos mercados, mas sem uma alteração do ciclo económico. Neste sentido, o encarecimento do petróleo, do gás e dos custos logísticos já está a gerar um aumento da inflação.

De facto, o CaixaBank Research já quantifica este impacto para Espanha e estima que, dependendo da duração e intensidade do conflito, poderá reduzir o PIB entre 0,2 % e 0,9 %. O serviço de estudos explica também no seu relatório mensal que, embora a natureza do choque «tenha trazido memórias da invasão russa na Ucrânia, a situação agora é diferente», porque as dependências diretas da Europa em relação ao Médio Oriente são contidas e a perturbação dos abastecimentos afeta, sobretudo, a Ásia, e recorda que «o contexto macroeconómico e monetário também é diferente».

A Bankinter Gestão de Ativos também salienta no seu relatório extraordinário que o principal canal de transmissão do conflito para os mercados tem sido o energético, com os aumentos dos preços do petróleo e do gás a introduzirem novos riscos de subida para a inflação global. No documento, referem que os mercados começaram a recalibrar as expectativas sobre a trajetória futura das taxas de juro e assinalam que o seu cenário central prevê que o conflito tenha uma duração limitada. A empresa de análise sublinha que, «enquanto não se concretizar uma interrupção prolongada e significativa nos fluxos energéticos internacionais, o impacto macroeconómico deverá permanecer contido».

Por seu lado, a Santander AM assinala nas suas últimas notas publicadas que, embora Ormuz permaneça de facto fechado e se tenham registado danos em algumas instalações, a evolução das curvas de futuros do Brent é claramente inferior à observada após a invasão da Ucrânia, que «foi especialmente acentuada», Noutro dos seus relatórios, sublinhavam que, embora a volatilidade possa prolongar-se se a tensão se prolongar no tempo, «o sólido ponto de partida do crescimento económico global faz com que, neste momento, não antecipemos uma mudança estrutural no ciclo económico».

Por último, o fundo Loreto Inversiones apresenta, na sua carta trimestral aos mercados, até três cenários. O primeiro é um cenário de base com um impacto limitado, caracterizado pela normalização progressiva do setor energético e pela estabilização das expectativas inflacionistas, compatível com um crescimento resiliente e um ambiente de taxas de juro estáveis. O segundo, a que chamam cenário favorável, implica uma resolução mais rápida, com redução da volatilidade e recuperação dos ativos de risco; enquanto o terceiro, o cenário adverso, ocorreria com uma perturbação energética persistente, o que implicaria um maior risco de inflação de segunda ordem, condições financeiras mais restritivas e aumento dos prémios de crédito.