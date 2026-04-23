INESC-ID recebe 27,2 milhões de euros para criar laboratório de IA sustentável

O INESC-ID vai liderar a criação do Laboratório de Inteligência Artificial Sustentável, um novo Centro de Excelência dedicado ao desenvolvimento de IA sustentável. O projeto conta com um financiamento total de 27,2 milhões de euros, no âmbito do programa europeu Horizon Europe “Teaming for Excellence”.

Segundo a informação divulgada esta quinta-feira pelo INESC-ID, do total, 13 milhões de euros são financiados pela União Europeia, enquanto 14,2 milhões provêm de apoio nacional, incluindo o Governo português (13 milhões de euros) e o próprio INESC (1,2 milhões de euros).

O projeto deverá contribuir para a criação de emprego altamente qualificado, reforçar o ecossistema tecnológico nacional e apoiar políticas públicas para uma IA mais ética, segura e sustentável.

O Laboratório de IA resulta de uma parceria internacional com o Max Planck Institute for Software Systems e o German Research Center for Artificial Intelligence, com o objetivo de reforçar a ligação entre investigação científica e aplicações práticas de inteligência artificial.

O centro pretende posicionar Portugal como referência internacional em IA, focando-se em desafios como a explicabilidade, o raciocínio automático e o desempenho em cenários complexos e imprevisíveis. O projeto também procura reduzir o fosso entre investigação e inovação, promovendo impacto direto na economia e na sociedade.

Entre as iniciativas previstas está a criação de um programa de doutoramento duplo com o Instituto Superior Técnico e a universidade alemã RPTU, a implementação de um “Living Lab” para colaboração com a indústria e o lançamento de um Centro de Ética e Regulação da IA.