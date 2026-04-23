Irão. Montenegro afasta perturbações no turismo em Portugal nos próximos meses

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira ter a informação de que, nos próximos meses, o turismo em Portugal não terá perturbações, apesar de várias companhias aéreas estarem a alertar para potenciais disrupções devido à escassez de combustível.

“Nós temos a informação de que, no caso da nossa economia turística, não haver perturbação nos próximos meses. É a informação que temos e espero, sinceramente, que ela não seja alterada e que possa, pelo contrário, nos próximos dias e semanas, ter ainda mais segurança do ponto de vista da sua previsibilidade a médio e longo prazo”, afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Agia Napa, Chipre.

O primeiro-ministro respondia a uma pergunta sobre se não teme que haja uma crise no turismo devido à guerra no Médio Oriente e consequente escassez no fornecimento de jet fuel, que já levou várias companhias aéreas a alertarem que poderão ter de cancelar voos. Luís Montenegro afirmou que a União Europeia (UE) e o Governo vão continuar “muito atentos e interventivos para poder, o mais rápido que seja possível, dar previsibilidade e menos incerteza” sobre esta matéria.

O primeiro-ministro disse ainda esperar que a UE “possa ter uma intervenção no contexto internacional que favoreça a via negocial, diplomática”, no Médio Oriente, para que haja “maior tranquilidade também ao nível do mercado de combustíveis”.

Interrogado se o facto de o Governo admitir avançar sozinho com um novo imposto sobre lucros extraordinários não corre o risco de criar distorção na concorrência com os restantes Estados-membros da UE, Montenegro pediu que se aguarde pela discussão que haverá nesta cimeira.

“Faremos depois uma avaliação e continuaremos a acompanhar a situação. Foi aquilo que anunciámos, temos medidas que estão neste momento em execução e que são apoios importantes quer ao cidadão, quer às empresas, em particular às empresas de transporte de passageiros e mercadorias”, afirmou.