Ataque ao Irão

Direto Irão reforça controlo sobre o Estreito de Ormuz após EUA cancelarem novos ataques

  • ECO
  • 7:24

Negociações de paz estão num impasse. Forças Armadas dos EUA redirecionam navios e interceptam petroleiros iranianos.

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