Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira já tem luz verde ambiental. Obras arrancam “nas próximas semanas”

⚡ ECO Fast A Lufthansa Technik obteve a aprovação ambiental para a construção de uma nova fábrica em Santa Maria da Feira, com início previsto das obras nas próximas semanas.

O investimento de 309 milhões de euros deverá criar cerca de 700 empregos até 2030. O quadro de pessoal conta já com 75 trabalhadores.

A nova unidade, com capacidade para processar 30 toneladas de peças diárias, deverá entrar em operação em 2028, reforçando a presença da Lufthansa em Portugal.

A construção da fábrica da Lufthansa Technik em Santa Maria da Feira já recebeu luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente, confirmou ao ECO o grupo alemão. A construção vai arrancar “nas próximas semanas”.

“Como esperado, a Lufthansa Technik Portugal recebeu a aprovação ambiental”, afirmou o grupo. A construção da unidade em Santa Maria da Feira, um investimento de 309 milhões de euros que deverá criar cerca de 700 empregos até 2030, irá avançar nas “próximas semanas”, acrescenta a Lufthansa Technik em comunicado.

O Estudo de Impacte Ambiental foi entregue em dezembro, tendo estado em consulta pública até aos primeiros dias de fevereiro. Os cinco pareceres recebidos não questionam a pertinência do investimento mas assinalam a preocupação com o tráfego e acessibilidades na zona e o aumento do ruído, pedindo medidas de mitigação.

A Lufthansa Technik Portugal está instalada no parque industrial Perm, a apenas alguns quilómetros do terreno onde será construída a nova unidade de produção em Santa Maria da Feira. A empresa inaugurou recentemente o segundo pavilhão para “a formação prática e para os primeiros trabalhos operacionais“, ampliando a área disponível em 2.000 m2. Obteve ainda a certificação oficial como centro aprovado para EASA Parte 145, que além de formação permite realizar trabalhos certificados de manutenção em componentes reais de aviões.

A empresa de manutenção e engenharia do grupo alemão designou também um novo diretor-geral executivo para Portugal, Torsten Raabe. Segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira, o gestor “traz consigo quase três décadas de experiência no Grupo Lufthansa Technik”. Iniciou a sua carreira na área da logística e ocupou cargos de direção em várias áreas de negócio, nomeadamente como CEO da Lufthansa Technik Sofia, acrescenta a Lufthansa Technik.

A nova unidade de manutenção e reparação de componentes de avião e motores, que deverá entrar em operação em 2028, será construída num lote de terreno com perto de 230 mil m2 na zona do Lusopark, em Santa Maria da Feira. Com quatro pisos e uma área edificada de 48.753 m2, terá capacidade para processar 30 toneladas de peças por dia.

Os componentes a reparar chegarão de todo o mundo, sobretudo por via aérea através do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, sendo depois encaminhados por veículos pesados de mercadorias até à localização da unidade industrial, refere a Avaliação de Impacte Ambiental. A Lufthansa Technik presta serviços a mais de 800 clientes em todo o mundo, incluindo fabricantes de equipamento original (OEM), empresas de leasing de aeronaves, operadores de jatos privados, forças armadas e companhias aéreas. Teve receitas de 8.049 milhões de euros em 2025, mais 12% do que no ano anterior, e é vista como uma área com elevado potencial de crescimento.

O projeto em Santa Maria da Feira foi salientado pelo CEO do Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais, a 6 de março. “Portugal, enquanto tal, poderia tornar-se um parceiro estratégico muito relevante no setor da aviação, até porque estamos atualmente a construir uma unidade da Lufthansa Technik em Portugal”.