Mau tempo. 28 projetos da região Centro já garantiram financiamento de 3,2 milhões

Estão já assegurados 3,2 milhões de euros para financiar 28 dos 73 projetos disponíveis na plataforma para angariação de verbas da Estrutura de Missão «Reconstrução da Região Centro do País» para erguer as infraestruturas devastadas pelo chamado ‘comboio de tempestades’ que assolou o país.

Desde infraestruturas públicas, equipamentos desportivos, culturais ou quartéis de bombeiros são diversos os projetos das localidades devastadas pelo mau tempo, como Leiria, Arganil, Pombal, Ourém ou Alcácer do Sal, que podem ser apoiados nesta campanha de angariação de fundos na plataforma colaborativa. Já estão então garantidos 28 projetos submetidos, com 3,2 milhões de euros de financiamento para alavancar a economia e a vida das populações afetadas pelo mau tempo.

O célere apoio da comunidade vem “evidenciar o forte envolvimento” de cidadãos, empresas e instituições para impulsionar a recuperação e fortalecer a resiliência e capacidade de resposta dos territórios afetados, com vista ao reforço da resiliência do território, “complementando outros programas e instrumentos públicos de recuperação em curso”, assinala a Estrutura de Missão coordenada por Paulo Fernandes e criada pelo Governo para responder aos prejuízos causados pelo meu tempo na região Centro.

Esta plataforma online foi desenvolvida pela Estrutura de Missão em parceria com o site de campanhas de angariação PPL. “Este é um instrumento central para acelerar a recuperação dos territórios afetados”, assinala esta entidade. E vai continuar disponível para submissão de novos projetos, por forma a responder a necessidades emergentes e acompanhar o processo de reconstrução.

A 1 de abril, poucas horas após o arranque da campanha de angariação de financiamento, já um terço dos 37 projetos de Leiria, Pombal ou Coimbra inicialmente submetidos nesta plataforma online tinham financiamento garantido. Foi o caso dos Bombeiros Voluntários de Leiria e dos Bombeiros de Monte Redondo, que conseguiram angariar o montante de que precisavam para reerguer os quartéis afetados: 650 mil euros e 300 mil euros, respetivamente.

Durante a sua primeira Presidência Aberta, António José Seguro escutou as vozes indignadas da região Centro que esperavam, com desânimo, a verba das seguradoras para cobrir os milhares de prejuízos. O chefe de Estado deixou às populações uma mensagem de alento, mas também de compromisso. Seguro optou por sublinhar a importância de perceber “o que chegou e o que está em falta”, deixando a garantia de que os casos relatados no terreno não ficarão sem seguimento.

Conheça os 10 projetos que já garantiram financiamento