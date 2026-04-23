Mediação

MDS vai vender seguros especializados nas lojas Apple

  • ECO Seguros
  • 15:43

A corretora entra nas 12 lojas da Apple Premium Partner GMS Store e em breve no espaço online. Domestic & General (D&G) será a seguradora.

A MDS estabeleceu uma parceria com a GMS Store, Apple Premium Partner em Portugal. A partir de agora, ao adquirir um produto nas lojas físicas e brevemente nos canais online da GMS Store, os clientes podem subscrever seguros de Dano e Roubo e Extensão de Garantia através da seguradora Domestic & General (D&G).

A loja Apple no Chiado, em Lisboa, será uma das 12 a comercializar seguros de dano e Roubo e extensão de Garantia da Domestic & General através da corretora MDS.

Esta parceria reforça a atuação da MDS no desenvolvimento de modelos de affinity para o canal de retalho, através da distribuição de soluções personalizadas às necessidades dos clientes nos diversos pontos de contacto, físicos e digitais.

Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, destaca: “A MDS tem uma vasta experiência em soluções affinity que acrescentam valor aos nossos parceiros e aos seus clientes”, Acrescenta que, “ao disponibilizar uma solução que integra o seguro de forma simples e imediata no processo de compra, a MDS acrescenta valor à proposta comercial da GMS Store e assegura que os clientes finais têm acesso a uma proteção adaptada às suas necessidades”, conclui.

“A GMS Store, enquanto Apple Premium Partner e especialista Apple em Portugal, procura disponibilizar aos seus clientes as melhores soluções para o ecossistema Apple”, comenta André Marques da Silva, CEO da GMS Store, “a oferta de uma proteção simples, cómoda e ajustada às reais necessidades dos nossos clientes é uma das nossas principais prioridades”, disse.

Por sua vez, Samy Moya-Angeler, Country Head Iberia & Diretor Comercial da Europa na Domestic & General, referiu estar a seguradora “a disponibilizar soluções simples, digitais e competitivas, alinhadas com a experiência premium que caracteriza a marca Apple”.

GMS Store detém 12 espaços comerciais no país especializados em produtos Apple, a que soma uma loja de comércio online e centros de assistência autorizados, os GMS Care. Com 45 milhões de euros de vendas por ano, o grupo – para além da Apple – ainda integra representações B&O, Marshall, Sonos, Bose, DJI, Sennheiser, Bowers & Wilkins e, mais recentemente, a C SEED.

 

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