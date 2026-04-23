Ordem dos Contabilistas lucra 727 mil euros até março. Admite “algumas preocupações” com aumento de preços

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) lucrou 776.548 euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento significativo em relação aos 49.500 euros registados entre janeiro e março de 2025. No entanto, a situação financeira “estável” da instituição não evita “algumas preocupações” da bastonária com a subida dos preços devido à guerra do Médio Oriente.

“A Ordem mantém a sua estabilidade, ainda que todos nós estejamos preocupados com o aumento dos preços. Este ano é um ano de congresso, portanto dos grandes desafios que temos do ponto de vista financeiro, são situações que nos levantam algumas preocupações”, afirmou Paula Franco, na reunião desta quarta-feira com os profissionais da contabilidade.

A OCC admite cortes nos custos para manter as contas no verde. “Vamos tentar efetivamente controlar tudo isto recorrendo a poucos ajustamentos, não queremos entrar por ajustamentos grandes. Vamos estar muito atentos às nossas contas”, garantiu Paula Franco.

No relatório intercalar do primeiro trimestre (balanços e demonstrações não auditadas) é possível verificar que o rácio de liquidez geral da Ordem fixa-se nos 0,95. O valor – que indica a capacidade das organizações para cumprirem os seus compromissos a curto prazo (12 meses) – não era tão baixo desde 2018. Geralmente, um bom rácio é superior a 1, como aconteceu nos primeiros três meses de 2025 (1,12).

Melhores notícias em termos de endividamento, cuja trajetória se mantém descendente. No período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de março de 2026, os financiamentos obtidos foram amortizados em 91.497 euros, ou seja, em 3% face ao valor que tinha no final do ano. No fim do último trimestre, o valor do endividamento era de 2,94 milhões de euros.

Por outro lado, aumentou o encaixe financeiro com as quotas. Entre janeiro e março, a OCC recebeu 3.863.692 euros dos seus membros, mais 16,8% do que o valor recebido no primeiro trimestre do ano passado. A previsão é que o valor arrecadado em quotas cresça 636.996 euros (ou 5,4%) em 2026. Assim, as dívidas dos membros diminuíram 5,8% comparativamente a 31 de dezembro de 2025 para 1,96 milhões de euros.

Apesar dos ajustes, formações gratuitas são para mantêm-se

Desde 1 de janeiro de 2023, todos os modelos formativos online existentes na OCC (CCclix, e-learning, plug-in, Reuniões Livres e Descomplicar na Hora), tornaram-se gratuitos para todos os contabilistas certificados com inscrição ativa na Ordem. No período de 1 de janeiro a 31 de março registaram-se 35.087 inscrições na formação online que representa um valor de 1.122.784 euros.

“As medidas de apoio aos membros acarretaram um elevado esforço financeiro para a Ordem. Contudo, através de uma gestão criteriosa, de uma rigorosa definição de prioridades e gestão eficiente, é possível a implementação e manutenção das mesmas”, lê-se no documento. O plano formativo até será reforçado com um curso sobre as medidas fiscais do pacote de habitação aprovado no Parlamento.

Em relação aos atendimentos do departamento de consultoria técnica, a Ordem está a dar significativamente mais respostas, apesar de ainda não ter robôs. O investimento na inteligência artificial prossegue, mas as chamadas são o método preferencial de contacto. No primeiro trimestre, registaram-se 411 atendimentos presenciais, o que representa um aumento de 26,1% face ao período homólogo, quase 12 mil (11.116) atendimentos telefónicos (+1,1%). Já na vertente escrita foram respondidas 7.317 questões, mais 208 (ou +2,9%) do que no mesmo período do ano anterior.

“Na sequência do reforço da equipa de consultores e com vista à contínua melhoria dos serviços prestados aos membros, a Ordem prossegue o desenvolvimento de ferramentas de IA, destinadas a apoiar consultores e contabilistas certificados no acesso a respostas técnicas, assentes exclusivamente nos dados e informação da OCC”, recorda.

No que diz respeito a participações disciplinares, contabilizaram-se 129 participações, menos 18,9% do que as 159 registadas em igual período de 2025. A redução refletiu-se também nas diferentes fases do processo disciplinar, com 107 participações analisadas (-21,3%) e o mesmo número remetido ao conselho jurisdicional.