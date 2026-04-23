Padaria e laticínios dominam compras de 650 milhões do Continente a “clube” com 366 produtores
Clube de produtores da retalhista da Sonae, criado em 1998, abasteceu mais de 281 mil toneladas de produtos de origem nacional no último exercício, com “forte peso nos produtos frescos”.
O Clube de Produtores Continente (CPC) registou um volume de compras de 650 milhões de euros no ano passado, tendo assegurado nesse período o “escoamento regular” de mais de 281 mil toneladas de produtos de origem nacional.
A retalhista da Sonae contabiliza atualmente um total de 366 produtores de Norte a Sul do país e na região da Madeira, com “forte peso nos produtos frescos” e com os quais consegue garantir a “presença consistente de produtos de origem nacional em todas as lojas Continente”.
Em termos de categorias, a padaria (33%) é a mais representada neste clube fundado em 1998. Seguem-se os laticínios (29%) que têm registado um “crescimento exponencial nos últimos anos”, o talho (23%), a charcutaria e queijos (23%) e os vinhos e bebidas espirituosas (21%).
A marca que lidera o retalho alimentar em Portugal salienta o contributo do clube para a “estabilidade económica e competitividade dos produtores” que, a par do “impacto económico”, beneficiam desta parceria ao nível do “conhecimento, inovação e sustentabilidade”, com iniciativas de formação e capacitação nas melhores práticas produtivas, como a agricultura regenerativa.
O Continente vai abrir mais 20 lojas por ano nos próximos cinco anos, prevendo chegar a 2030 com perto de 500 hipermercados e supermercados. A Sonae MC prevê ainda avançar com 150 remodelações neste período e contratar mais 3.000 pessoas, afastando novas tentativas para internacionalizar a marca retalhista.
Para a presidente do CPC, citada em comunicado, “os resultados alcançados em 2025, que superam os de 2024, são motivo de grande orgulho e refletem, acima de tudo, a dedicação de uma equipa sólida e comprometida em garantir diariamente os melhores produtos à mesa dos consumidores”.
“Este trabalho é suportado em conhecimento técnico‑científico e alinhado com as tendências de consumo, reforçando o papel do CPC como agente ativo no desenvolvimento económico e sustentável do país. É um sucesso coletivo, construído com visão, colaboração e confiança no futuro da produção nacional”, sustenta Ondina Afonso.
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