Padaria e laticínios dominam compras de 650 milhões do Continente a “clube” com 366 produtores

O Clube de Produtores Continente (CPC) registou um volume de compras de 650 milhões de euros no ano passado, tendo assegurado nesse período o “escoamento regular” de mais de 281 mil toneladas de produtos de origem nacional.

A retalhista da Sonae contabiliza atualmente um total de 366 produtores de Norte a Sul do país e na região da Madeira, com “forte peso nos produtos frescos” e com os quais consegue garantir a “presença consistente de produtos de origem nacional em todas as lojas Continente”.

Em termos de categorias, a padaria (33%) é a mais representada neste clube fundado em 1998. Seguem-se os laticínios (29%) que têm registado um “crescimento exponencial nos últimos anos”, o talho (23%), a charcutaria e queijos (23%) e os vinhos e bebidas espirituosas (21%).

A marca que lidera o retalho alimentar em Portugal salienta o contributo do clube para a “estabilidade económica e competitividade dos produtores” que, a par do “impacto económico”, beneficiam desta parceria ao nível do “conhecimento, inovação e sustentabilidade”, com iniciativas de formação e capacitação nas melhores práticas produtivas, como a agricultura regenerativa.

O Continente vai abrir mais 20 lojas por ano nos próximos cinco anos, prevendo chegar a 2030 com perto de 500 hipermercados e supermercados. A Sonae MC prevê ainda avançar com 150 remodelações neste período e contratar mais 3.000 pessoas, afastando novas tentativas para internacionalizar a marca retalhista.

Para a presidente do CPC, citada em comunicado, “os resultados alcançados em 2025, que superam os de 2024, são motivo de grande orgulho e refletem, acima de tudo, a dedicação de uma equipa sólida e comprometida em garantir diariamente os melhores produtos à mesa dos consumidores”.

“Este trabalho é suportado em conhecimento técnico‑científico e alinhado com as tendências de consumo, reforçando o papel do CPC como agente ativo no desenvolvimento económico e sustentável do país. É um sucesso coletivo, construído com visão, colaboração e confiança no futuro da produção nacional”, sustenta Ondina Afonso.