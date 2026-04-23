Porto de Setúbal avança com fase para concessão do Terminal Multiusos da Mitrena

O Porto de Setúbal aprovou a abertura do procedimento para a compra de serviços de assessoria em engenharia, finanças e direito, avançando na preparação para a concessão do Terminal Multiúsos da Mitrena, atualmente conhecido como Sapec.

“O Porto de Setúbal aprovou a abertura de procedimento para a aquisição de serviços de assessoria em engenharia, finanças e direito, no âmbito da preparação e desenvolvimento do procedimento pré-contratual da concessão de serviço público do Terminal Multiusos da Mitrena”, anunciou, em comunicado.

O terminal tem associado um investimento global de 80 milhões de euros para a modernização das infraestruturas e para o aumento da eficiência operacional. O serviço de assessoria vai apoiar a Administração do Porto de Setúbal na definição do modelo de concessão, na análise técnica e económica do projeto.

“A preparação cuidada do procedimento pré-contratual é vista como fundamental para atrair operadores qualificados e assegurar uma concessão sustentável e alinhada com os objetivos estratégicos do porto”, sublinhou.