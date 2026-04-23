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Portugal Sou Eu relança campanha “Mostra que és dos nossos. Começa hoje.”

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A campanha desenvolvida pela agência Opal, volta a assumir uma presença multimeios - televisão, rádio, imprensa e digital - a cargo da Nova Expressão.

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O Portugal Sou Eu relançou, a 20 de abril, a sua campanha de notoriedade “Mostra que és dos nossos. Começa hoje.”, de forma a celebrar o Dia da Produção Nacional, a 26 de abril. A campanha pretende reforçar o posicionamento do programa como referência na valorização da produção nacional, desafiando consumidores e empresas a assumirem um papel ativo na dinamização da economia e a reconhecerem o impacto concreto das suas escolhas no desenvolvimento do país.

Segundo explicado, em comunicado, o conceito criativo “assenta no espírito de equipa e na força coletiva que caracterizam os portugueses, procurando evidenciar que cada decisão de consumo tem impacto e que a adesão ao selo Portugal Sou Eu representa um contributo efetivo para a economia nacional”.

A iniciativa tem como principais objetivos aumentar a notoriedade espontânea da marca, valorizar o consumo de produtos e serviços nacionais e reforçar a perceção do seu valor junto dos diferentes públicos.

Desenvolvida pela agência Opal, a campanha assume uma presença multimeios — televisão, rádio, imprensa e digital –, planeada pela Nova Expressão. Com base nos dados do portal Base.gov, o contrato com a Opal está datado de 25 de março de 2025, com um preço contratual de 36.400 euros para um prazo de execução de 487 dias — 16 meses.

Por sua vez, o contrato de planeamento de meios com a Nova Expressão, em 2025, envolveu um preço contratual de 53.990 euros para um prazo de execução de 214 dias, tendo a Opal também concorrido ao mesmo. Este ano, as posições inverteram-se. O mais recente contrato, datado de 21 de abril deste ano, foi atribuído à Opal pelo valor de 32.090 euros com um prazo de execução de 122 dias.

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