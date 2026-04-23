Preço “será essencial” para escolher comprador da TAP. Propostas industriais de Air France e Lufthansa são “equivalentes”

⚡ ECO Fast O preço será o principal critério para decidir entre as propostas da Air France-KLM e da Lufthansa na privatização da TAP, face à apresentação de propostas equivalentes.

A Air France-KLM já veio reiterar o "forte e contínuo interesse" na companhia aérea portuguesa.

O processo de privatização da TAP deverá ser concluído apenas em 2027, dependendo das autorizações regulatórias e das propostas finais dos concorrentes.

O preço deverá ser o critério de desempate para escolher o vencedor da privatização da TAP, já que a Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram projetos industrias “muito equivalentes”.

A Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram “planos industriais muito ambiciosos e muito equivalentes”, afirmou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, durante o briefing do Conselho de Ministros que aprovou o convite formal aos dois grupos para submeterem propostas vinculativas pela TAP.

Face à proximidade das duas propostas, o governante sublinhou que o “critério da valorização financeira será essencial” para a seleção do comprador de 44,5% da TAP, percentagem que poderá subir se os trabalhadores não adquirirem a totalidade dos 5% que lhes estão reservados. O preço oferecido na fase não-vinculativa não foi revelado por “questões de confidencialidade”. O ministro referiu, no entanto, que “estão muito equivalentes”.

Miguel Pinto Luz reconheceu que os efeitos negativos que a guerra no Médio Oriente estão a ter no setor “podem ter impacto” no valor da TAP. O conflito “impacta os valores dos combustíveis numa indústria em que o jet fuel representa uma percentagem elevada dos custos”.

O ministro das Finanças, também presente no briefing, considerou, ainda assim, que “ambos os concorrentes olham para a TAP numa perspetiva de médio e longo prazo” e que, neste horizonte, “o valor estratégico” da companhia portuguesa não é afetado. Miranda Sarmento considerou que a apresentação das duas propostas “mostra bem a atratividade da empresa e do país”.

A Air France-KLM e a Lufthansa foram as únicas a apresentarem propostas não-vinculativas para a aquisição de 44,9% da TAP (a que se somam 5% para os trabalhadores) até ao prazo limite de 2 de abril. O grupo IAG decidiu ficar fora da corrida.

A Parpública entregou ao Governo no dia 22 o relatório com a avaliação das propostas recebidas. O ministro das Infraestruturas salientou que ambas “cumprem o caderno de encargos” e evidenciam um “total alinhamento com os critérios de seleção”.

Pinto Luz referiu que quer a Lufthansa quer a Air France-KLM asseguram a conectividade às regiões autónomas, aos países de língua portuguesa e à diáspora, assim como um papel relevante do hub de Lisboa no contexto europeu e a expansão da operação no Porto, bem como a possível integração em consórcios do Atlântico Norte.

Contemplam também o crescimento dos serviços de manutenção e engenharia realizados a partir de Portugal, para clientes internos e terceiros, e o investimento na frota para suportar o crescimento da TAP. O que o incluiu o acesso a opções de frota no âmbito dos respetivos grupos com sinergias de aquisição. Referem ainda, conforme previa o caderno de encargos, o acesso a parcerias globais e apoio a iniciativas nacionais de produção de SAF (combustíveis de aviação sustentáveis).

Air France – KLM agradece convite para a fase seguinte

O grupo franco-neerlandês já reagiu ao anúncio feito no Conselho de Ministros. “A Air France-KLM congratula-se com o anúncio da Parpública e agradece ao Governo português o convite para participar na próxima fase do processo de privatização da TAP”, refere em comunicado.

“A TAP encaixa totalmente na estratégia multi-hub da Air France-KLM, e o nosso objetivo é reforçar as operações em Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolvemos a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto”, afirma o CEO do grupo, Benjamin Smith, citado na nota.

A Air France-KLM reitera “o seu forte e contínuo interesse na TAP” e que “pretende fazer de Lisboa o seu hub único no Sul da Europa e integrar a TAP seguindo a abordagem única do Grupo face à consolidação, que privilegia a cooperação dentro de um enquadramento claro”.

De acordo com o caderno de encargos, após receberem o convite, os dois grupos dispõem de 90 dias para fazerem chegar à Parpública a proposta vinculativa, ou seja, até 22 de julho. Nesta fase, poderão ter acesso a informação mais detalhada sobre a companhia aérea no âmbito do processo de due diligence. Ao contrário da fase anterior, nesta já assumirão o compromisso em relação à oferta financeira que vier a ser feita.

Após a entrega das propostas vinculativas, segue-se um novo relatório da Parpública, que dispõe novamente de 30 dias para o entregar. O Governo tem, depois, duas opções: ou seleciona o vencedor ou determina a realização de uma etapa de negociações com um ou mais proponentes, “com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais”.

Seguindo estes prazos, o processo só estará concluído lá para final do verão, na melhor hipótese. Juntando as autorizações regulatórias, nomeadamente de Bruxelas, a venda dos 49,9% da TAP só ficará fechada lá para 2027.

(Notícia atualizada pela última vez às 13h36)