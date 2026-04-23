Prosegur Crypto, a Minos Global e a Nuek firmam uma parceria para desenvolver soluções de pagamento e ativos digitais

A Prosegur Crypto, o serviço institucional de custódia de ativos digitais da Prosegur Cash, a Minos Global, empresa espanhola especializada na custódia, compra, venda e gestão de ativos digitais, e a Nuek, a unidade especializada em infraestruturas de pagamentos do Grupo Indra, assinaram um acordo para explorar o desenvolvimento conjunto de soluções na área dos pagamentos digitais, das stablecoins e da tokenização de ativos.

O acordo estabelece um quadro preliminar de colaboração entre as empresas para analisar a viabilidade de projetos que integrem infraestruturas de pagamento reguladas em novas plataformas tecnológicas, serviços institucionais de custódia de ativos digitais e novas arquiteturas orientadas para a emissão e gestão de instrumentos financeiros tokenizados. A aliança contempla também a possível prestação de serviços de investimento associados e a custódia e transferência de tokens de dinheiro eletrónico ou stablecoins.

A aliança combina as capacidades da Prosegur Crypto em custódia institucional, a experiência da Minos Global em infraestruturas financeiras baseadas em criptoativos e o conhecimento tecnológico da Nuek em soluções avançadas para o setor financeiro. As três empresas consideram que a convergência entre infraestruturas tradicionais e digitais será um dos principais vetores de transformação do setor nos próximos anos.

Segundo José Ángel Fernández Freire, diretor de Inovação da Prosegur Cash e CEO da Prosegur Crypto, «as novas arquiteturas digitais aplicadas aos serviços financeiros abrem oportunidades significativas para melhorar a eficiência e a segurança. Esta aliança permitir-nos-á avaliar projetos com uma abordagem regulatória sólida e com capacidades complementares». Neste sentido, prossegue o CEO da Prosegur Crypto, «a colaboração com a Minos Global e a Nuek permitir-nos-á estudar a possibilidade de explorar a implementação de novos canais de pagamento através do desenvolvimento combinado de novos produtos e serviços».

Por seu lado, Alfonso Ayuso, CEO da Minos Global, afirmou que «a tokenização e os novos sistemas de pagamento representam uma evolução natural do setor. A aliança permitir-nos-á avaliar casos de utilização com uma abordagem tecnológica e regulatória alinhada com as necessidades das entidades financeiras, corporações e comércios».

Da Nuek, Enrique Álvarez Fernández, Diretor Adjunto e Diretor de Crescimento, sublinhou que «as stablecoins já são uma realidade e é fundamental apresentar casos de utilização concretos em que estas soluções oferecem uma alternativa real que melhora os canais de pagamento atuais. Para impulsionar esta transformação, é essencial contar com empresas sólidas no setor dos pagamentos, com experiência comprovada e capacidade tecnológica. Neste contexto, o acordo entre a Prosegur e a Indra, através das suas filiais reguladas especializadas em pagamentos, proporciona garantias e confiança a todo o setor. Estamos convencidos de que este acordo abre a porta a novas oportunidades neste mercado».

Além disso, o acordo prevê a criação de mecanismos de coordenação entre as partes para supervisionar a evolução da colaboração e avaliar novas oportunidades. Cada projeto contará com o seu próprio esquema de acompanhamento e aprovação pelos órgãos competentes de cada entidade. Da mesma forma, o acordo reforça o compromisso das três empresas com o cumprimento normativo, a gestão independente das suas licenças regulatórias e a cooperação face a eventuais requisitos dos supervisores.

As empresas prevêem iniciar nos próximos meses as primeiras análises conjuntas para identificar casos de utilização específicos com potencial de desenvolvimento no âmbito do quadro legal em vigor.