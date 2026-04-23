Sabseg compra Antralmed e reforça posição nos seguros de táxis e TVDE

A corretora Sabseg acaba de formalizar a aquisição de uma posição maioritária na mediadora de seguros Antralmed numa operação que segundo a corretora “reforça a sua estratégia de crescimento sustentado e de consolidação em segmentos especializados do mercado segurador”.

Esse reforço concretizou-se agora “na presença numa área de atividade particularmente relevante no contexto da mobilidade profissional, nomeadamente nos segmentos de TVDE e Táxis”, diz a corretora.

De acordo com o site da mediadora, a Antralmed foi fundada em 2007, numa parceria entre a Antral e a corretora Costa Duarte. Com sede em Lisboa colabora com mais 7 escritórios localizados no Porto, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Évora, Faro e Ilha da Madeira.

Em 2024 a mediadora obteve receitas de cerca de 274 mil euros com 73,7 mil euros de resultados líquidos e até agora foi presidida por Florêncio de Almeida, que também é presidente da Antral, associação que detinha 50% do capital da Antralmed. A Antral é a maior associação de táxis no país, com cerca de 3 mil associados e 6 mil viaturas agregadas.

A Sabseg considera que esta operação “enquadra-se numa visão estratégica de crescimento assente em três eixos fundamentais: reforço de presença no mercado, consolidação de competências especializadas e valorização da relação com clientes e parceiros”.

Atualmente a corretora faz a gestão de mais de 450 mil apólices de seguros de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais. Fundada em 1999, a Sabseg, tem hoje mais de 2.300 colaboradores diretos e parceiros de negócio e possui 48 escritórios.