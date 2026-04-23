Saiba quais os nomeados aos prémios de inovação e sustentabilidade dos IRGAwards

A Deloitte anunciou esta quarta-feira as organizações que estão nomeadas para as categorias de transformação e inovação e sustentabilidade o âmbito da 38ª edição dos Investor Relations and Governance Awards (IRGAwards), que valorizam as melhores práticas empresariais e de promoção de modelos de gestão com impacto positivo e duradouro.

“O elevado número de projetos e a diversidade das candidaturas tornaram o processo de avaliação particularmente exigente, o que é demonstrativo da relevância destas áreas no ecossistema organizacional. Os projetos que integram a shortlist são um reflexo da qualidade das lideranças e das boas práticas que importa valorizar no mercado português”, afirmou o presidente do júri destes galardões, Vítor Bento, em comunicado.

O prémio ligado à inovação – Transformation & Innovation Award – reconhece projetos que tiveram um efeito material na transformação do negócio ou do mercado em que as organizações operam. Por sua vez, a distinção na área de ESG – Sustainability Award – destina-se a iniciativas cujo contributo se revela significativo em um ou mais domínios do ambiente, sociedade e/ou de governança.

“Num contexto de transformação acelerada, é essencial reconhecer as organizações que estão a gerar impacto real — pela inovação, pela capacidade de execução e pela forma como contribuem para um mercado mais competitivo e sustentável. Os IRGAwards existem para dar visibilidade a esses exemplos e elevar as melhores práticas em Portugal”, comentou António Lagartixo, CEO e managing partner da Deloitte.

Quais são nomeados?

Transformation & Innovation Award

Caixa Geral de Depósitos | Projeto: Transformação Digital e Nova App Empresas CGD

| Projeto: Transformação Digital e Nova App Empresas CGD EDP | Projeto: Scale Up O&M

| Projeto: Scale Up O&M Nos | Projeto: Agentic AI for NW Transformation

| Projeto: Agentic AI for NW Transformation Teixeira Duarte | Projeto: Modelação digital de armaduras

| Projeto: Modelação digital de armaduras Ubbu | Projeto: Ubbu – Programa o Futuro

Sustainability Award

EDP | Projeto: Moonshot Next Best Action/ Option

| Projeto: Moonshot Next Best Action/ Option Fundação Champalimaud | Projeto: Halving the Carbon Footprint of Diagnostic Imaging

| Projeto: Halving the Carbon Footprint of Diagnostic Imaging Fundação Meo | Projeto: Música com Sentido

| Projeto: Música com Sentido Nos | Projeto: 5G enabler de uma indústria mais eficiente (com Sumol Compal)

Os vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios, que se realiza no próximo dia 21 de maio, em Lisboa.