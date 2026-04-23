ECO Avenida

Shortlist. Do bife com jazz ao Moonwatch, passando pelas malas preferidas dos ‘gamers’

 Lina Santos,

Entre objetos funcionais, experiências culturais e lançamentos de beleza, a semana revela novas formas de interpretar o luxo.

A Shortlist desta semana percorre propostas que vão da mobilidade contemporânea à alta gastronomia, passando por exposições, inovação em beleza, relojoaria e experiências imersivas. De Lisboa ao Algarve, e dando um salto ao Reino Unido.

1. Bife à Café de São Bento, música do Bristol Club

“Vai abrir o ‘Bristol’ manifestando uma riqueza e um luxo que Lisboa desconhece por completo”, lia-se no jornal “A Capital”, em vésperas da inauguração deste clube na Rua das Portas de Santo Antão, em 1918. Um salão de bilhar e concertos, que servia jantares e onde alcançou um sucesso sem precedentes a Orquestra Setimino Jazz, também de acordo com a imprensa da época.

Muitas vidas depois, o edifício, hoje hotel 1904 Benfica, é também a casa do Café de São Bento na Baixa. A partir de agora, e lembrando esses tempos, o clássico restaurante lisboeta recebe uma orquestra de swing jazz todas as quartas-feiras, a partir das 21h30. Aberto há três meses, mantém o bife que o tornou um ponto de paragem obrigatória na Rua de São Bento e ampliou o menu para pratos como bacalhau à braz, filetes de peixe-galo com arroz de tomate (e até croquetes).

2. POGA, a mala que os jogadores adoram

Mala Poga

 

O design deixa perceber que não se trata de mais uma mala qualquer e tem chamado a atenção entre jogadores de futebol à chegada às suas concentrações. A POGA, uma marca de origem alemã especializada em portable gaming, está a mudar a forma como se transportam consolas de jogo como Playstation ou Xbox.

As suas malas, rígidas, integram sistemas para consolas e computadores, já com o monitor incluído. Segundo a POGA, os equipamentos são produzidos na Alemanha e desenhados para garantir robustez, desempenho e facilidade de utilização em viagem. Estão disponíveis através dos canais oficiais da marca, com diferentes configurações ajustadas às necessidades do utilizador.

3. Ocean apresenta novo menu Essência

Ocean, restaurante com duas estrelas Michelin, no Vila Vita Parc, no Algarve

O restaurante Ocean, com duas estrelas Michelin, situado no Vila Vita Parc, no Algarve, reabriu com um novo menu de degustação intitulado Essência. A proposta, assinada pelo chef Hans Neuner, surge como um ponto de viragem no percurso do chef, encerrando um ciclo iniciado em 2021 e marcando um regresso à matriz portuguesa.

Nos últimos cinco anos, o Ocean explorou as rotas gastronómicas ligadas à expansão portuguesa, com menus inspirados em geografias como África, Ásia e Américas. Segundo o chef, este novo capítulo representa uma síntese desse percurso, traduzindo aprendizagens acumuladas numa abordagem mais depurada e centrada no território.

O menu, composto por cerca de quinze momentos, revisita pratos e referências da cozinha portuguesa com uma leitura contemporânea. Por exemplo, a francesinha com camarão carabineiro e trufa ou um frango piri-piri mais refinado. Essência pretende expressar a identidade culinária de Hans Neuner, integrando também referências às suas origens austríacas. O menu já está disponível no restaurante, mediante reserva.

4. Clarins reforça portefólio com auto-bronzeadores e proteção urbana

A Clarins renovou a sua gama de auto-bronzeadores e lançou o UV Plus Skin Barrier SPF50+, reforçando a aposta em cuidados multifuncionais, segundo a marca. Os auto-bronzeadores utilizam a tecnologia [SelfTanComplex], combinando DHA e eritrulose para um bronzeado gradual e uniforme, com fórmulas que incluem até 96% de ingredientes de origem natural.

O novo protetor solar foi desenvolvido para atuar contra radiação UV, poluição e luz azul, contribuindo para reforçar a barreira cutânea e os mecanismos naturais de defesa da pele. Os produtos já estão disponíveis em Portugal.

5. Omega apresenta novos Speedmaster Moonwatch com mostrador invertido

Omega

 

A Omega revelou dois novos modelos Speedmaster Moonwatch Professional, reinterpretando o cronógrafo com uma configuração de mostrador invertida. Os relógios apresentam uma construção em duas camadas, combinando superfícies lacadas a preto e branco para criar contraste e legibilidade. A luneta em cerâmica preta com escala taquimétrica reforça a identidade do modelo.

Os relógios estão disponíveis em aço inoxidável e em ouro Moonshine. Podem ser adquiridos em Portugal, com preços a partir de 10.400 euros. “Estes modelos Speedmaster Moonwatch Professional são equipados com o Calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 3861, a evolução mais avançada do emblemático Calibre 321, no qual os astronautas da NASA confiaram nas missões lunares”, diz, em comunicado, a marca.

6. Wilderness Festival regressa ao Reino Unido

O Wilderness Festival regressa em 2026 ao Reino Unido, mantendo o programa multidisciplinar, que combina música, artes e experiências imersivas, que o pôs no mapa inserido numa tendência mundial para eventos que dão protagonismo ao bem-estar. A organização destaca uma programação orientada para diferentes ritmos e estados de espírito, desde momentos de serenidade a atividades mais energéticas.

A programação inclui sessões de ioga, meditação e outras práticas orientadas para o equilíbrio físico e mental, voltadas para a desaceleração e reconexão. A componente gastronómica mantém-se relevante, com chefs convidados e propostas de fine dining ao ar livre. O festival decorre entre 30 de julho e 2 de agosto, em Oxfordshire (bilhetes já disponíveis).

7. MAAT

Obra de António Palolo da coleção da Fundação EDP

O MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia inaugura, no final de abril, duas exposições que cruzam arte contemporânea e investigação histórica: Turn around. Um olhar sobre a Coleção de Arte Fundação EDP (Parte II) e Mais Alto, da artista Margarida Correia. A primeira reúne 44 artistas, entre os quais Jorge Molder, Rui Sanches ou Helena Almeida, propondo uma leitura transversal da arte contemporânea portuguesa. Em diálogo com a primeira parte, apresentada em fevereiro, a exposição explora afinidades e tensões entre gerações e disciplinas, segundo a instituição.

Mais Alto resulta de um trabalho de investigação documental sobre enfermeiras paraquedistas portuguesas em África, nas décadas de 1960 e 1970. Margarida Correia recorre a entrevistas e arquivos privados para reconstruir memórias individuais e coletivas de um grupo pouco estudado. As duas exposições abrem ao público no MAAT Central, em Lisboa, a 29 de abril.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.

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