Tesla associa dados de condução autónoma a preços reduzidos de seguro

Depois de vários condutores fazerem chegar à Tesla, empresa tecnológica americana que desenvolve veículos elétricos, queixas de que o modelo anterior para o cálculo do prémio de seguro desencorajava o uso do modo Full Self-Driving por afetar negativamente os resultados do seguro, a empresa fez algumas alterações.

Agora, com esta nova atualização, o Safety Score 3.0 atribui automaticamente a pontuação máxima de 100 a cada milha conduzida com o Full Self-Driving (Supervisionado) ativado. Um ajuste pensado para aumentar a pontuação global de segurança dos condutores e reduzir os prémios mensais de seguro.

De acordo com o jornal Program Business, as milhas conduzidas em modo autónomo passam a ser consideradas o comportamento de condução mais seguro dentro do modelo de avaliação.

A Tesla Insurance funciona segundo um modelo de usage-based insurance (UBI), em que o prémio é calculado com base no comportamento real do condutor e não em estatísticas genéricas de sinistralidade. Para isso, já recorria a dados recolhidos em tempo real — como padrões de aceleração, travagem, distância ao veículo da frente e velocidade — para atribuir uma pontuação entre 0 e 100, sendo que valores mais elevados se traduziam em custos de seguro mais baixos. O problema do modelo anterior residia nas pequenas intervenções manuais do condutor, que podiam arrastar a média para baixo mesmo quando a esmagadora maioria das viagens era feita em piloto automático. Com esta revisão, essa penalização desaparece.

A atualização também reflete um maior alinhamento entre a tecnologia autónoma da Tesla e a sua oferta de seguros. Ao associar o preço dos prémios aos dados recolhidos durante a utilização do FullSelf-Driving, a empresa baseia-se nos seus próprios dados internos de condução, em vez de depender apenas de estatísticas externas de acidentes.

Por agora, o novo Safety Score está disponível apenas para novas apólices em seis estados americanos: Indiana, Tennessee, Texas, Arizona, Virgínia e Illinois — ficando de fora os restantes estados. A implementação faseada gerou questões entre proprietários noutros estados, nomeadamente na Califórnia e na Geórgia, quanto à possível expansão do programa. A Tesla não avançou qualquer prazo para um alargamento mais abrangente.