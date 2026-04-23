Tesla prevê investir mais de 25 mil milhões de dólares em IA e robótica

A Tesla prevê investir este ano mais de 25 mil milhões de dólares (cerca de 21,4 mil milhões de euros) em inteligência artificial (IA) e robótica, cerca de três vezes mais do que em 2025, noticia a Bloomberg, no que representa um reforço da aposta de Elon Musk em transformar a fabricante automóvel numa empresa centrada também em sistemas autónomos.

Segundo a Bloomberg, o investimento previsto supera a estimativa anterior de cerca de 20 mil milhões de dólares e deverá financiar a expansão das fábricas, incluindo a produção do robô humanoide Optimus, projetos de IA e o Cybercab autónomo. Na conferência com analistas após os resultados do primeiro trimestre, Musk disse que os investidores devem esperar “um aumento muito significativo” do investimento.

Ainda assim, a empresa apresentou resultados acima do esperado nos primeiros três meses de 2026. O lucro ajustado subiu para 41 cêntimos por ação, acima dos 34 cêntimos estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg, e o fluxo de caixa livre foi positivo em 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros), ajudado por um investimento inferior a 2,5 mil milhões no arranque do ano. Já a área de energia e armazenamento gerou 2,4 mil milhões de dólares (cerca de 2,05 mil milhões de euros) em receitas, menos 12% do que há um ano.