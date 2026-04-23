Tribunal de Justica da UE confirma anulação de 6.000 milhões em ajudas à Lufthansa
A companhia aérea alemã perdeu o recurso feito para o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Alemanha terá de recuperar o financiamento dado à Lufthansa.
O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou hoje a anulação das ajudas estatais de seis mil milhões de euros dadas à Lufthansa no âmbito da pandemia da covid-19, que também afetou as companhias aéreas.
A decisão do TJUE, segundo um comunicado, confirma um primeiro acórdão, do Tribunal Geral da UE, que em maio de 2023 anulou a recapitalização da companhia aérea alemã, que tinha sido aprovada pela Comissão Europeia e foi contestada pela operadora de baixo custo Ryanair.
A Luftansa tinha recorrido desta decisão para o TJUE, que negou provimento, confirmando o argumento interposto pela Ryanair de que o apoio estatal distorceu a concorrência no mercado aéreo.
O Tribunal de Justiça considerou, no entanto, que o Tribunal Geral criticou indevidamente a Comissão, salientando que esta tem uma ampla margem de apreciação em contextos económicos difíceis e que os juízes não podem substituir a avaliação do executivo pela sua.
A Alemanha terá de recuperar o financiamento dado à Lufthansa.
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