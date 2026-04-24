5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o INE vai divulgar os preços da habitação e a Ibersol os resultados do quarto trimestre de 2025. Chega ao fim também a reunião informal de chefes de Estado dos Estados-membros da UE, presidida pelo presidente do Conselho Europeu António Costa. A marcar o dia está ainda o fim da emissão de dívida da SAD do Benfica e a greve nacional dos magistrados do Ministério Público.

INE divulga preços da habitação no 4º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados do quarto trimestre de 2025 dos preços da habitação a nível local. No terceiro trimestre, o preço mediano dos alojamentos familiares em Portugal foi 2.111 euros/metro quadrado, na sequência de uma taxa de variação de 16,1% em relação ao terceiro trimestre de 2024. O número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Já o preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, nas 26 sub-regiões NUTS III, destacando-se Terras de Trás-os-Montes com o maior crescimento (34,3%).

Ibersol divulga resultados de 2025

A Ibersol vai apresentar esta sexta-feira os resultados do último trimestre de 2025. A empresa que explora as marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Pret A Manger e Pans & Company teve lucros de 11,7 milhões nos primeiros nove meses de 2025. A empresa liderada por Alberto Teixeira viu o resultado líquido crescer 29% em comparação com o mesmo período de 2024.

Termina reunião informal de líderes da UE

Chega ao fim esta sexta-feira, no Chipre, a reunião informal de chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros da União Europeia (UE), presidida pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e organizada pelo Presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, país que detém atualmente a presidência do Conselho. A reunião tem por foco o contexto geopolítico e a resposta da Europa, bem como o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034. Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Emissão de dívida da SAD do Benfica chega ao fim

Esta sexta-feira, chega ao fim o prazo para os interessados submeterem, alterarem ou revogarem ordens de subscrição e ou de troca na emissão obrigacionista de 40 milhões de euros lançada pela SAD do Benfica. O clube encarnado vai pagar uma taxa de 4,65% no empréstimo obrigacionista a cinco anos no montante de 40 milhões de euros, remuneração que corresponde a uma subida de 15 pontos percentuais à que foi lançada há um ano.

Greve nacional de magistrados do Ministério Público

O Sindicato Nacional do Magistrados do Ministério Público convocou uma greve nacional para esta sexta-feira para exigir que o próximo movimento anual de procuradores reverta a acumulação de áreas funcionais atribuídas aos magistrados. Numa altura em que está em preparação o movimento anual de 2026, o presidente do sindicato, Paulo Lona, disse, em conferência de imprensa na sede do SMMP, que a greve é “um instrumento legítimo de reação” e “uma resposta necessária, proporcional e inadiável”.