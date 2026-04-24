Apoio de 75 mil euros a piquenique gera controvérsia em Lisboa

O evento promovido pela Lohad, produtora de experiências como o Chefs on Fire, realiza-se a 3 de maio no Parque Eduardo VII. O apoio ao piquenique premium justificou pedidos de informação a Moedas.

A Lisboa Cultura – EGEAC vai apoiar com 75 mil euros a realização do evento “Um Domingo na Avenida”, um piquenique premium promovido pela produtora de experiências Lohad, avançou esta sexta-feira o jornal Expresso. O contrato celebrado por ajuste direto, disponibilizado no Portal Base, prevê a aquisição pela EGEAC de “serviços de conceção, coprodução e apresentação ao público dos espetáculos musicais integrados na iniciativa”.

Analisando o contrato, é possível verificar que os espetáculos são o de David Fonseca e da Orquestra Académica Metropolitana, referindo-se que “o evento será aberto ao público com reserva de lugares para picnic em frente ao palco”. De acordo com o semanário, o montante está abaixo do valor que obriga a passar pelos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, a EGEAC pode aprovar de forma autónoma.

O apoio levou o Bloco de Esquerda a questionar o executivo de Carlos Moedas sobre os “fundamentos de interesse público” que justificam o financiamento público deste evento. A controvérsia gerou-se devido aos valores dos bilhetes, com os bilhetes duplos normais a custarem 150 euros e os premium a ascenderem aos 300 euros, ambos incluem a entrada de duas crianças até aos 12 anos.

Outra das preocupações levantadas pelo partido é o “condicionamento do acesso” ao parque Eduardo VII, sendo que querem ainda que Carlos Moedas responda sobre as “contrapartidas concretas” que foram exigidas pela autarquia à entidade organizadora em resultado do apoio concedido.

Em entrevista ao ECO Avenida, Gonçalo Castel-Branco, fundador e CEO da Lohad, revelou que já venderam 70% dos bilhetes. “A expectativa é esgotar uns dias antes. Há muita gente a comprar a versão com o cesto [300 euros], que depois leva para casa, e quisemos dar a possibilidade de ter a experiência [150 euros] — comida, bebida e ambiente“, explicava.

O responsável pela produtora de eventos como o Chefs on Fire antecipava ainda que “há um grande projeto em desenvolvimento há três anos, em Lisboa”, que querem apresentar em breve.