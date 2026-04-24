Casas na Grande Lisboa custam 3.439 euros/m2. Preço mediano é o mais alto do país

Os preços medianos da habitação subiram 16,8% em 2025 face ao ano anterior, para 2.076 euros/m2, com a Grande Lisboa a ultrapassar em 1.363 euros/m2 o valor nacional, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tomando como referência as 164.677 vendas de casas realizadas durante o ano de 2025, o INE calculou o preço mediano dos alojamentos familiares em Portugal no ano passado e concluiu que o valor foi superior ao nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (3.439 euros/m2), Algarve (3.139 euros/m2), Península de Setúbal (2.596 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.500 euros/m2) e Área Metropolitana do Porto (2.305 euros/m2).

Na sub-região da Grande Lisboa, a tendência verificou-se em todos os nove municípios, tendo o de Lisboa (4.875 euros/m2) registado o mais elevado do país. Ainda assim, existem diferenças entre os compradores domicílio fiscal em Portugal ou no estrangeiro. No primeiro caso o valor mediano m2 é de 4.813, enquanto no segundo é o m2 custou 6.026 euros.

Numa análise mais global sobre o país, 56 municípios apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados além de Lisboa, maioritariamente na Península de Setúbal (todos os nove municípios), Algarve (14 dos 16 municípios) e Área Metropolitana do Porto (nove dos 17 municípios).

Porém, Lisboa não foi caso isolado. Verificaram-se também valores superiores a 3.500 euros/m2 em Cascais (4.550 euros/m2), Oeiras (4.187 euros/m2), Loulé (3.993 euros/m2) e Lagos (3.801 euros/m2). E, uma análise mais fina do INE, identifica que para além de Lisboa, também Cascais, Oeiras e Porto registaram, simultaneamente, preços medianos de alojamentos familiares superiores a 3.300 euros/m2 nas compras de casas por quem já tem domicílio em Portugal e superiores a 4.100 euros/m2 por compradores no estrangeiro.

Amadora é o único município onde preço das casas novas é inferior ao das existentes

Em 2025, 23 dos 24 municípios mais populosos registaram preços medianos da habitação nova superiores aos preços dos alojamentos existentes. A exceção verificou-se no município da Amadora, onde o preço mediano dos municípios existentes foi superior em 258 euros/m2 ao dos novos (3.014 euros/m2 e 2.756 euros/m2, respetivamente).

Já Guimarães registou o menor preço mediano de alojamentos novos, enquanto os municípios de Lisboa e Cascais registaram os valores mais elevados, superiores a 5.000 euros/m2. Os dados revelam ainda que Lisboa apresentou o maior diferencial entre os preços de alojamentos novos e existentes: 1.165 euros/m2.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, o INE destaca que Cascais apresentou o preço mais elevado na tipologia T4 ou superior (4.873 euros/m2) e Lisboa registou os valores medianos mais elevados nas restantes tipologias de alojamento consideradas. Contudo, a maior diferença entre os valores medianos nas quatro tipologias do alojamento registou-se no Funchal.