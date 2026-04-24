Conselho de Administração da Veolia aprova a reeleição de Estelle Brachlianoff como CEO e um dividendo de 1,5 euros por ação

Por recomendação do Comité de Nomeações, o Conselho de Administração confirmou Estelle Brachlianoff como administradora executiva e, além disso, renomeou Antoine Frérot como Presidente, estipulando que em 2028 atingirá o limite de idade para presidir ao Conselho de Administração, conforme definido nos Estatutos. O Comité de Nomeações e o Conselho de Administração irão analisar, em 2026 e 2027, o plano de sucessão.

Além disso, a Assembleia Geral da Veolia aprovou a fixação do dividendo em dinheiro para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2025 em 1,50 euros por ação, informa a Veolia. As ações serão negociadas sem direito a dividendo a partir de 11 de maio de 2026 e pagáveis a partir de 13 de maio de 2026.

Para além destes pontos, a Assembleia Geral da Veolia aprovou todas as restantes resoluções que lhe foram apresentadas com um consenso de 77,04 %, segundo informa a empresa.

Estas deliberações referem-se à aprovação das demonstrações financeiras da empresa-mãe e das demonstrações financeiras consolidadas do grupo relativas ao exercício fiscal de 2025; a nomeação de Jean-Christophe Taret como administrador em representação dos acionistas-colaboradores e de Sandra Cortese como sua suplente por um período de quatro anos, que terminará no final da Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada para aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2029; e a remuneração paga durante o exercício fiscal de 2025 ou concedida relativamente ao mesmo exercício fiscal a Antoine Frérot, presidente do Conselho de Administração, e a Estelle Brachlianoff, administradora executiva (CEO).

Também as informações relativas à remuneração dos conselheiros em 2025 (excluindo o Presidente do Conselho de Administração e a Conselheira Executiva); a política de remuneração correspondente ao ano fiscal de 2026 do presidente do Conselho de Administração, da conselheira executiva e dos conselheiros; as autorizações financeiras concedidas ao Conselho de Administração para aumentar o capital social através da emissão de ações e/ou títulos, e em particular as que se inscrevem no âmbito da implementação de planos de participação acionária para os colaboradores; e a renovação da autorização concedida ao Conselho de Administração para atribuir ações aos quadros e colaboradores do Grupo e aos quadros da empresa.

Após esta Assembleia Geral de Acionistas conjunta, o Conselho de Administração da Veolia Environnement passa a ser composto por quinze membros, incluindo 75% de membros independentes (excluindo os dois membros que representam os trabalhadores e o membro que representa os acionistas-trabalhadores), dos quais 46% são mulheres, e um membro sem direito a voto (observador).

Entre eles encontram-se dois espanhóis: Elena Salgado (conselheira independente, nomeada pela Criteria Caixa) e Enric Amiguet y Rovira, que ocupa o cargo de conselheiro observador, sem direito a voto.