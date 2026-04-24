Consultora portuguesa de IA ‘invade’ Brasil com hub para a América Latina

A LTPlabs, consultora portuguesa especializada em análise de dados e inteligência artificial, abriu este mês um escritório em São Paulo, no Brasil.

“O objetivo é ter um hub global em Portugal, com foco na Europa, e um hub no Brasil para toda a América Latina”, explica ao ECO Luís Guimarães, cofundador da LTPlabs, que nasceu há 11 anos com a missão de “pôr a tecnologia ao serviço das empresas na tomada de decisão”.

Com projetos no Brasil desde 2024, a empresa passa agora a contar com presença permanente no país, reforçando a proximidade com clientes e a capacidade de execução local. O foco estará em setores como indústria, bens de consumo e retalho.

“Esta abertura reforça o nosso posicionamento internacional e permite-nos estar mais próximos dos clientes, acelerando a implementação de soluções com impacto real no negócio”, afirma Luís Guimarães, partner da LTPlabs.

O escritório de São Paulo funcionará também como base para o desenvolvimento da atividade na América Latina, num mercado onde a empresa identifica um forte potencial de crescimento. A operação será liderada por Leo Laranjeira, que assume funções como partner e diretor.

Fundada em 2015 como spin-off do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) da Universidade do Porto por Luís Guimarães, Pedro Amorim e Bernardo Almada-Lobo, a empresa tem sede em Matosinhos e escritórios também em Lisboa, Londres (Reino Unido), São Paulo (Brasil) e no Colorado (EUA).

Desde a fundação que a LTPlabs reclama a aposta na inteligência artificial — designada na altura como analítica avançada — como ferramenta de apoio à decisão nas empresas. “Desde a nossa génese que temos a ideia de pôr a tecnologia ao serviço das empresas no apoio à decisão”, argumenta Luís Guimarães.

Desde a nossa génese que temos a ideia de pôr a tecnologia ao serviço das empresas no apoio à tomada de decisão. Para Luís Guimarães Partner da LTPlabs

Na prática, estas soluções permitem melhorar a eficiência em duas áreas: redução de custos e aumento de vendas e marketing. “São motores de IA que analisam o histórico de informação das empresas e, com base nos objetivos dos decisores — reduzir custos, aumentar vendas ou melhorar o serviço ao cliente —, fazem recomendações sobre como atuar”, refere.

A LTPlabs emprega 132 pessoas e soma cerca de 400 projetos concluídos para mais de 70 clientes, entre os quais Sonae, Amorim Cork Solutions, Super Bock Group, Galp, Worten, BPI e Unilever. No ano passado, registou uma faturação de 12 milhões de euros, metade proveniente do estrangeiro, o que representou um crescimento de 24% em relação a 2024.