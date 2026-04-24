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Crédito Agrícola torna-se no Banco Oficial da Federação Portuguesa de Natação

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Enquanto Banco Oficial, o logótipo do Crédito Agrícola estará presente em todos os equipamentos das Seleções Nacionais das diferentes disciplinas, como natação pura e águas abertas.

O Crédito Agrícola formalizou uma parceria estratégica de quatro anos com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), assumindo-se como Banco Oficial da FPN. O objetivo passa por desenvolver e valorizar a modalidade em Portugal, reforçando o compromisso conjunto com a promoção de estilos de vida saudáveis, inclusão e dinamização da prática desportiva em todo o território nacional.

Esta parceria assenta numa visão comum de valorização da prática desportiva enquanto instrumento de promoção de bem-estar, inclusão e desenvolvimento sustentável. Acreditamos que a ligação a uma modalidade com esta diversidade de públicos e esta implantação territorial contribui para reforçar a proximidade às comunidades e para apoiar iniciativas com impacto positivo e duradouro”, explica Sérgio Raposo Frade, presidente do Grupo Crédito Agrícola.

Por sua vez, Miguel Arrobas, presidente da Federação Portuguesa de Natação, afirma que “a celebração deste protocolo com o Crédito Agrícola traduz o estabelecimento de uma parceria institucional entre duas entidades de prestígio e de inequívoca implantação nacional”.

“O presente protocolo consubstancia um compromisso estratégico com o desenvolvimento da natação em Portugal, abrangendo todas as suas vertentes, desde a formação até ao alto rendimento, e contribuindo para a criação de melhores condições para atletas, treinadores e clubes”, destaca ainda.

O logótipo do Crédito Agrícola estará presente em todos os equipamentos das seleções nacionais das diferentes disciplinas, incluindo a natação pura, águas abertas, polo aquático, natação artística, masters e natação adaptada, assegurando uma presença contínua em competições nacionais e internacionais, bem como em iniciativas de proximidade com as comunidades locais.

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