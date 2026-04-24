Dentsu ganha dois bronzes nos Clio Awards 2026

A campanha "History Outnumbered" para o Canal História foi ainda nomeada para dois prémios nos ADC 105th Annual Awards e quatro nos The One Show 2026.

A campanha da Dentsu Creative Iberia para o Canal História continua a deixar a sua marca pelos prémios internacionais do setor, arrecadando agora dois bronzes nos Clio Awards 2026. A campanha “History Outnumbered” foi distinguida nas categorias “Out of Home — Poster” e “Print — Brand Publications”. Fundado em 1959, o Clio Awards distingue a excelência criativa em publicidade, design e comunicação. O Grand Clio “Of the Year” e os prémios de especialidade vão ser anunciados no dia 12 de maio.

Depois de Portugal ter conquistado 15 prémios na 34ª edição dos ADCE Awards, o país também marca presença na 105ª edição dos ADC Annual Awards, que este ano selecionou 668 finalistas de 39 países e regiões. Fundado em 1920, o ADC Annual Awards é um dos prémios mais antigos de publicidade e design.

A campanha da Dentsu está nomeada nas categorias “Advertising: Out of Home — Poster – Series” e “Advertising: Press — Newspaper – Series”. À Dentsu, junta-se ainda a Non Off Studio com o IndieLisboa International Fim Festival 2025 na categoria “Brand/Communication Design: Branding – Branding Systems/Identities – Integrated”. Os vencedores serão anunciados durante a Creative Week 2026, na cerimónia dos ADC 105th Annual Awards, no dia 13 de maio, em Nova Iorque.

A campanha “History Outnumbered” marca ainda presença entre os 1.345 finalistas — de 51 paises ou regiões” do “The One Show 2026″, na categoria “Out of Home”, com indicações nas subcategorias “Posters – Series”, “Billboards & Transit – Series” e “Out of Home for Good”. Está nomeada ainda na categoria “Print & Promotional – Print & Promotional for Good”. Os vencedores serão anunciados também durante a Creative Week 2026, no dia 14 de maio, e e celebrados na cerimónia de entrega de prémios The One Show 2026, no dia 15 de maio.

Esta campanha tem vindo a arrecadar vários prémios internacionais. Nos ADCE Awards 2025, a Dentsu Creative Portugal ganhou um ouro na categoria Print & Outdoor — Print & Outdoor e uma prata na categoria Print & Outdoor — Outdoor (Including poster and billboard) com o “History Outnumbered”. Já no Festival de Criatividade de Cannes, a campanha Outnumbered ganhou um bronze em Outdoor, ao qual se soma outro em Print.