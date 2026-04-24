Economista que passou pelo Governo e Belém é o novo reitor da Universidade do Porto

Pedro Nuno Teixeira, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) e especialista em políticas do Ensino Superior, foi esta sexta-feira eleito pelo Conselho Geral para assumir o cargo de reitor durante o quadriénio 2026-2030. O sucessor de António de Sousa Pereira, que atingiu o limite legal máximo de dois mandatos, levou a melhor sobre os outros quatro candidatos ao recolher o voto de 16 dos 22 conselheiros presentes na reunião eleitoral.

Segundo a nota curricular divulgada pela academia, o portuense de 53 anos, que foi secretário de Estado no último Governo de António Costa e consultor da Casa Civil do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa (2016-22), desenvolveu todo o seu percurso académico e profissional na área das políticas do Ensino Superior e tinha sido vice-reitor da UP para a formação e organização académica entre 2014 e 2018.

Aquele que será o 21.º reitor nos 115 anos de história da Universidade do Porto (UP) licenciou-se na FEP (1995), fez o mestrado em Economia do Ensino Superior na Universidade de Twente (Países Baixos, 1998) e doutorou-se em Economia pela Universidade de Exeter (Inglaterra, 2003). Pedro Nuno Teixeira foi ainda investigador e professor visitante nas universidades de Oxford, de Berkeley e de Albany.

No programa de candidatura, o novo reitor propôs-se valorizar o conhecimento produzido na UP, esbater as barreiras entre as diferentes áreas científicas e unidades orgânicas, e aprofundar “o equilíbrio entre a formação científica e o desenvolvimento intelectual, entre o desenvolvimento de conhecimento novo e a sua aplicação ou utilidade”.

“Elegendo como prioridade a preparação da UP para enfrentar as grandes mudanças em curso — em particular ao nível tecnológico —, Pedro Nuno Teixeira defende o reforço do papel do ensino e da formação ao longo da vida, como condição para que a instituição continue a afirmar‑se como um pilar fundamental para a cidade, a região e o país. O programa sublinha a importância de uma maior abertura à sociedade e de uma gestão mais ágil e eficaz, num processo de melhoria contínua adequado à dimensão e complexidade da instituição”, destaca em comunicado.