Direto Email interno do Pentágono sugere suspender Espanha da NATO
Embaixador de Israel junto da Organização das Nações Unidas, Danny Danon, admite que o cessar-fogo alargado com o Líbano "não é a 100%".
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