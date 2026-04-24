Ataque ao Irão

Direto Email interno do Pentágono sugere suspender Espanha da NATO

  • ECO
  • 8:01

Embaixador de Israel junto da Organização das Nações Unidas, Danny Danon, admite que o cessar-fogo alargado com o Líbano "não é a 100%".

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Dez milhões é muito elevado para dispensar visto prévio

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O secretário-geral do PS acusou o Governo de "asfixia democrática", reconhece que "é necessário acelerar os procedimentos da contratação pública” e enaltece independência de Tiago Antunes.