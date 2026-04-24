Comunicação

F5C reconduzida na direção da associação de lobistas europeus

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A F5C é a única consultora com capital 100% português presente nesta associação, que integra agências como a Atrevia, Burson, H/Advisors, Kreab ou Political Intelligence.

A First Five Consulting (F5C) foi reconduzida para mais um mandato como membro da direção da EPACA (European Public Affairs Consultancies’ Association), a associação europeia de lóbi, com sede em Bruxelas.

“A nossa recondução para a Direção da EPACA reflete o reconhecimento da consistência e da qualidade do trabalho que temos vindo a desenvolver em public affairs, bem como a confiança dos nossos pares europeus na nossa atuação. É também um sinal claro do nosso compromisso contínuo com práticas éticas, transparência e integridade”, afirma João Tocha, diretor-geral da F5C, citado em comunicado.

Esta recondução, nota a agência, reforça o posicionamento da F5C no panorama europeu de public affairs e “sublinha o reconhecimento do seu contributo junto das instituições da União Europeia“.

Atualmente, a F5C é a única consultora com capital 100% português presente nesta associação, que integra agências como a Atrevia, Burson, H/Advisors, Kreab ou Political Intelligence.

A EPACA representa consultoras que trabalham diretamente com as instituições europeias, estabelecendo a ligação entre empresas, sociedade civil e decisores políticos.

Em Portugal, a lei do lóbi, foi aprovada no Parlamento a 12 de novembro e promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa no final de janeiro. “Considerando que foram tomadas em consideração as principais questões que justificaram o veto à anterior versão, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República que aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas, nacionais e estrangeiras, que realizam representação legítima de interesses junto de entidades públicas e cria o Registo de Transparência da Representação de Interesses“, justificava o então Presidente da República.

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