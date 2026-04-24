Filipe Escobar reforça equipa da Terra Advocacia
Filipe Escobar reforça a equipa de societário e imobiliário da Terra Advocacia na qualidade de of counsel.
A Terra Advocacia reforçou a equipa de societário e imobiliário com a integração de Filipe Escobar, na qualidade de of counsel. O advogado transita da A.R. Montalvo & Associados.
Com mais de duas décadas de experiência em escritórios de referência, Filipe Escobar centra a sua prática nas áreas de Direito Empresarial e Comercial, Direito Imobiliário, Direito do Trabalho, Direito da Família e Sucessório e Direito da Propriedade Industrial.
“Prestará consultoria especializada e reforçará a capacidade de resposta do escritório nas áreas do direito societário e do direito imobiliário, nomeadamente em matérias relacionadas com veículos de investimento imobiliário”, explica a firma.
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