Filipe Escobar reforça equipa da Terra Advocacia

A Terra Advocacia reforçou a equipa de societário e imobiliário com a integração de Filipe Escobar, na qualidade de of counsel. O advogado transita da A.R. Montalvo & Associados.

Com mais de duas décadas de experiência em escritórios de referência, Filipe Escobar centra a sua prática nas áreas de Direito Empresarial e Comercial, Direito Imobiliário, Direito do Trabalho, Direito da Família e Sucessório e Direito da Propriedade Industrial.

“Prestará consultoria especializada e reforçará a capacidade de resposta do escritório nas áreas do direito societário e do direito imobiliário, nomeadamente em matérias relacionadas com veículos de investimento imobiliário”, explica a firma.