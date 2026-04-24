Fundo Angels Way investe em tecnologia de Matosinhos para diagnosticar otites nas crianças

O fundo de investimento Angels Way investiu aproximadamente 50 mil euros na tecnologia portuguesa Otitest, que criou um aparelho digital para detetar otites em crianças em casa. Esta é a primeira aposta do grupo de investidores angel na área da saúde (health tech) e demonstra que a empresa Metablue Solution… Se fez ouvir.

A startup com sede em Matosinhos – que em breve vai adotar formalmente o nome Otitest – desenvolveu a tecnologia a partir dos laboratórios da Universidade do Porto e nasceu um otoscópiopediátrico moderno para utilização doméstica. O dispositivo, parecido com termómetro, recorre a luz, fibra ótica e inteligência artificial para avaliar a cor do tímpano, a presença de fluidos e a temperatura corporal e, em 10 segundos, dar uma resposta de alerta.

A Otitest é o 11º investimento da comunidade Angels Way, composta por 436 investidores, cujo objetivo é chegar às 20 empresas até ao final deste ano. “Este caminho é a validação de um modelo verdadeiramente inovador, que democratiza o investimento. Ao longo deste ano, demonstrámos que é possível estruturar um fundo regulado, com 436 investidores a participar ativamente em todo o ciclo de investimento”, afirma Tocha, sócio executivo da Olisipo Way, que criou esta comunidade.

Após um ano de ensaios clínicos em hospitais públicos, como Braga e Guimarães, a tecnologia da Otitest – patenteada na União Europeia e nos Estados Unidos – atingiu uma eficácia de aproximadamente 90%. A testagem vai agora alargar-se às unidades de saúde privadas através de um programa de ensaios clínicos que incluiu também São Tomé e Príncipe e o Children’s Hospital, na cidade norte-americana de Washington. O plano é arrancar com as vendas a partir do início de 2027.

“O nosso conceito é muito focado em triagem inteligente. Queremos melhorar a vida dos pais, dar tranquilidade e uma reposta rápida sem terem que recorrer às urgências. Não estamos a substituir uma avaliação médica, mas acreditamos que é possível tirar esse peso dos serviços de urgência, que ocupam muito tempo e recursos com este tipo de triagem”, garante o cofundador e CEO da Otitest, Raul Almeida, em declarações enviadas ao ECO.

A Otitest junta-se agora a uma carteira de investimentos marcada pela aposta em projetos com IA, pensados de raiz para a internacionalização e avaliados conjuntamente em cerca de 40 milhões de euros.

Lançado pela Olisipo Way, uma early stage venture firm focada na área da tecnologia, o Angels Way iniciou operações no início de 2025 e é gerida pela OW Ventures, uma sociedade de capital de risco criada para o efeito. Os investimentos têm o valor fixo de 50 mil euros e o envelope financeiro é de um milhão de euros.