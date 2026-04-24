Fundo Angels Way investe em tecnologia de Matosinhos para diagnosticar otites nas crianças
Comunidade composta por 436 investidores apostou, pela primeira vez, na saúde. Tem como objetivo chegar às 20 empresas investidas até ao final deste ano. Ticket é de 50 mil euros.
O fundo de investimento Angels Way investiu aproximadamente 50 mil euros na tecnologia portuguesa Otitest, que criou um aparelho digital para detetar otites em crianças em casa. Esta é a primeira aposta do grupo de investidores angel na área da saúde (health tech) e demonstra que a empresa Metablue Solution… Se fez ouvir.
A startup com sede em Matosinhos – que em breve vai adotar formalmente o nome Otitest – desenvolveu a tecnologia a partir dos laboratórios da Universidade do Porto e nasceu um otoscópiopediátrico moderno para utilização doméstica. O dispositivo, parecido com termómetro, recorre a luz, fibra ótica e inteligência artificial para avaliar a cor do tímpano, a presença de fluidos e a temperatura corporal e, em 10 segundos, dar uma resposta de alerta.
A Otitest é o 11º investimento da comunidade Angels Way, composta por 436 investidores, cujo objetivo é chegar às 20 empresas até ao final deste ano. “Este caminho é a validação de um modelo verdadeiramente inovador, que democratiza o investimento. Ao longo deste ano, demonstrámos que é possível estruturar um fundo regulado, com 436 investidores a participar ativamente em todo o ciclo de investimento”, afirma Tocha, sócio executivo da Olisipo Way, que criou esta comunidade.
Após um ano de ensaios clínicos em hospitais públicos, como Braga e Guimarães, a tecnologia da Otitest – patenteada na União Europeia e nos Estados Unidos – atingiu uma eficácia de aproximadamente 90%. A testagem vai agora alargar-se às unidades de saúde privadas através de um programa de ensaios clínicos que incluiu também São Tomé e Príncipe e o Children’s Hospital, na cidade norte-americana de Washington. O plano é arrancar com as vendas a partir do início de 2027.
“O nosso conceito é muito focado em triagem inteligente. Queremos melhorar a vida dos pais, dar tranquilidade e uma reposta rápida sem terem que recorrer às urgências. Não estamos a substituir uma avaliação médica, mas acreditamos que é possível tirar esse peso dos serviços de urgência, que ocupam muito tempo e recursos com este tipo de triagem”, garante o cofundador e CEO da Otitest, Raul Almeida, em declarações enviadas ao ECO.
A Otitest junta-se agora a uma carteira de investimentos marcada pela aposta em projetos com IA, pensados de raiz para a internacionalização e avaliados conjuntamente em cerca de 40 milhões de euros.
Lançado pela Olisipo Way, uma early stage venture firm focada na área da tecnologia, o Angels Way iniciou operações no início de 2025 e é gerida pela OW Ventures, uma sociedade de capital de risco criada para o efeito. Os investimentos têm o valor fixo de 50 mil euros e o envelope financeiro é de um milhão de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Fundo Angels Way investe em tecnologia de Matosinhos para diagnosticar otites nas crianças
{{ noCommentsLabel }}