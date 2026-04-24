Geoparque Algarvensis integra Rede Mundial de Geoparques da Unesco

Com um vasto património geológico nos limites territoriais dos concelhos de Loulé, Silves e Albufeira, o Geoparque Algarvensis passou, esta quinta-feira, a integrar a rede mundial da Unesco (Global Geoparks Network – GGN) que soma agora um total de 241 geoparques distribuídos por 51 países. É o sétimo geoparque português a conquistar o título.

Segundo o município de Sines, a designação foi aprovada no âmbito do Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco, que reconheceu 12 novos geoparques mundiais, “reforçando o papel destes territórios na promoção do desenvolvimento sustentável à escala global”.

Localizado na região do Algarve e tido como o “único geoparque a sul do rio Tejo em Portugal”, o Algarvensis integrou, esta quinta-feira, um grupo de 12 novos geoparques reconhecidos pela Unesco situados na China, França, Grécia, Irlanda, Japão, Malásia, Rússia, Tunísia e Uruguai.

“Com este reconhecimento, Portugal passa a integrar sete Geoparques Mundiais da Unesco, consolidando o seu posicionamento internacional na valorização do património geológico e na implementação de estratégias sustentáveis de desenvolvimento territorial”, nota a câmara de Silves presidida por Luísa Conduto Luís.

Este reconhecimento resulta de um trabalho conjunto entre os municípios de Loulé, Silves e Albufeira, a Universidade do Algarve, entidades públicas, comunidade científica e comunidades locais, com vista à valorização e projeção internacional deste território.

Com este reconhecimento, Portugal passa a integrar sete Geoparques Mundiais da Unesco, consolidando o seu posicionamento internacional na valorização do património geológico e na implementação de estratégias sustentáveis de desenvolvimento territorial. Luísa Conduto Luís Presidente da Câmara Municipal de Silves

Esta conquista vem, assim, reforçar, nota a câmara de Silves, “o compromisso do Geoparque Algarvensis com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para a promoção da literacia científica, para a proteção do património natural e para a afirmação do território a nível nacional e internacional”.

O Geoparque Algarvensis abrange os municípios de Loulé, Silves e Albufeira, num território contínuo de 2.427 quilómetros quadrados que abrange zonas da Serra, do Barrocal e do Litoral, incluindo uma significativa parte marinha. E documenta mais de 330 milhões de anos de história geológica, com registos de processos tectónicos, vulcânicos e sedimentares.

“Mais do que um território de elevado valor científico, o Geoparque Algarvensis afirma-se como um modelo de desenvolvimento sustentável, promovendo a integração entre património natural, cultural e comunitário, com forte aposta na educação, no geoturismo e na participação ativa das comunidades locais”, prossegue o município.