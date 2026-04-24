IE University, a Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade Complutense e a UAX dinamizam o mercado de talentos internacionais de Madrid

A IE University, a Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade Complutense e a Universidade Alfonso X el Sabio são as principais instituições que dinamizam o mercado de talentos internacionais da Comunidade de Madrid, de acordo com uma análise realizada por um grupo de especialistas do Instituto Coordenadas de Governança e Economia Aplicada (ICGEA) sobre o setor de talentos espanhol.

Segundo a entidade, o trabalho tem como objetivo compreender como está a evoluir o mercado de trabalho em relação ao talento a nível global, onde se situam os principais focos de talento e como a Espanha se posicionou como um local atraente para estudantes de todo o mundo.

«Num mundo cada vez mais interligado, o talento aplicado sofreu uma transformação radical. Em países como os Estados Unidos e o Canadá, tem-se verificado uma procura crescente de profissionais altamente qualificados nas áreas da tecnologia, ciências da saúde e finanças. No entanto, o impacto da pandemia da COVID-19 acelerou a necessidade de formação online e trabalho remoto, dois parâmetros que, doravante, serão ativados de forma recorrente em situações de tensão social, o que permitiu que novas regiões, como a Europa de Leste e a Ásia, se posicionassem como importantes concorrentes para atrair talento em setores emergentes como a cibersegurança, o big data e a inteligência artificial», indica o Instituto Coordenadas.

Neste contexto, salienta que a Espanha se tem destacado como um dos países com maior crescimento na atração de talento internacional. De acordo com o relatório U-Ranking, as universidades espanholas receberam mais de 159 000 estudantes internacionais no ano letivo de 2023-24, quase o dobro do que há uma década. No entanto, acrescenta que ainda há margem para crescimento, sobretudo na atração de estudantes internacionais para cursos de licenciatura, mestrado ou doutoramento, onde as universidades privadas têm um peso significativo.

Afirma que as universidades espanholas têm desempenhado um papel fundamental no crescimento de Espanha como um centro de talento internacional. Para além da sua oferta académica de alta qualidade, adotaram estratégias de internacionalização que incluem programas de mobilidade internacional e colaborações com instituições globais, e aumentaram o número de cursos ministrados em inglês que, segundo a Fundação CyD, atingiu os 900 no ano letivo de 2022-23.

«As universidades espanholas não só oferecem uma educação de qualidade, como também se alinharam com as tendências atuais da formação global, incluindo tecnologias emergentes e a criação de programas internacionais nos seus percursos. A isto juntam-se fatores sociais como a segurança, a cultura e o clima do país, que constituem um atrativo inegável na hora de escolher um destino de formação», afirmou Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas.

Afirma que a Espanha se tornou um destino atraente para estudantes internacionais, não só pelos seus programas académicos, mas também pelos seus custos competitivos, pelo seu ambiente multicultural e pela relação custo-benefício em comparação com outros destinos tradicionais, como o Reino Unido ou os Estados Unidos. Isto, acrescenta, transformou a Espanha num centro educativo de referência, onde as universidades desempenham um papel essencial para consolidar a sua atratividade e continuar a desenvolver uma economia do conhecimento a nível global.

Esta entidade destaca que, na Comunidade de Madrid, a IE University, a Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade Complutense e a Universidade Alfonso X el Sabio se destacam como «agentes focadores da atração de talento internacional na região e a nível nacional».

Sobre a IE University, afirma que é a mais internacional. «Mais de 75% dos alunos são estrangeiros e 100% das aulas são ministradas em inglês. A IE University destaca-se na atração de estudantes internacionais graças à sua abordagem global, à sua metodologia educativa inovadora, à sua forte ligação com a indústria e às suas infraestruturas de vanguarda. Tudo isto faz da universidade um destino preferido para aqueles que procuram uma formação académica internacional de alta qualidade, num ambiente dinâmico e multicultural».

A Universidade Autónoma de Madrid posiciona-se como uma das universidades mais atrativas para estudantes internacionais, graças à sua abordagem holística, à sua formação académica, ao seu compromisso com a inovação tecnológica e à sua forte ligação com a indústria e a investigação internacional. «A sua capacidade de oferecer programas em inglês e o seu modelo educativo integral fazem da UAM um destino adequado para estudantes internacionais que procuram uma educação moderna, aplicada no contexto europeu e global».

Sobre a Complutense de Madrid, o Instituto Coordenadas indica que esta se consolidou como um dos destinos educativos preferidos para estudantes internacionais, devido ao seu prestígio académico, à sua abordagem global e à sua formação em áreas muito diversas. «O seu modelo educativo integrador, a pluralidade dos seus programas e a sua forte ligação com o ambiente internacional garantem uma formação completa que prepara os estudantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho global. Mantém acordos de colaboração com universidades e centros de investigação de todo o mundo, o que lhe permite oferecer programas de dupla titulação e facilitar estadias de investigação e estágios internacionais».

No que diz respeito à UAX, refere que se trata de uma das universidades privadas mais importantes de Espanha, que conseguiu posicionar-se como um destino educativo preferido pelos estudantes internacionais. «O seu modelo inovador, a abordagem prática dos seus programas e o seu posicionamento global tornaram a UAX num local privilegiado para quem procura a excelência num ambiente internacional. Atualmente, 25% do seu corpo discente provém de outros países e a instituição conta com mais de 180 acordos com instituições importantes de todo o mundo para facilitar a mobilidade dos seus estudantes durante a sua formação».