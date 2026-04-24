João Bento será chairman da Lisnave a partir de 1 de maio
Arquiteto da nova concessão dos CTT será chairman da Lisnave, cuja concessão dos estaleiros da Mitrena irá a concurso após terminar em 2027.
João Bento, que está de saída do cargo de CEO dos CTT, prepara-se para assumir a função de presidente do conselho de administração da Lisnave, a partir de 1 de maio. É a segunda função não-executiva que será assumida pelo gestor, depois de ter sido anunciado que também irá presidir o conselho de administração da Altri.
O convite surge “na sequência do pesaroso falecimento” do anterior chairman da Lisnave, José António Rodrigues. “João Bento exercerá funções não executivas, assegurando o acompanhamento estratégico da Lisnave num momento particularmente relevante para a empresa”, avança a Lisnave num comunicado.
A escolha de João Bento surge numa altura em que a concessão dos estaleiros da Mitrena à Lisnave está quase a terminar, em 2027. A empresa já garantiu que pretende ir a jogo numa futura concessão, tendo a pretensão de poder voltar a construir e desmantelar navios.
João Bento, de resto, foi quem, nos CTT, renegociou a renovação da concessão do serviço postal universal, que entrou em vigor a 8 de fevereiro de 2022. Uma experiência que poderá contribuir para a próxima fase da Lisnave, com a empresa a assumir que a “vasta experiência” do gestor e respetivo “percurso académico e profissional de elevado prestígio” são “uma indubitável mais-valia para a Lisnave”.
Este anúncio mantém Nuno Antunes dos Santos na liderança executiva da Lisnave, mas o administrador-delegado “acumulará igualmente as funções de vice-presidente do conselho de administração, garantindo a continuidade do modelo de gestão”.
“Esta nomeação [de João Bento para chairman] reforça a estrutura de governação da empresa e a sua estratégia de liderança para enfrentar um futuro exigente, marcado pela proximidade do termo da concessão em vigor e pelo processo concursal para a sua renovação”, assume a Lisnave na nota enviada esta sexta-feira à imprensa. O ECO sabe que a notícia foi dada internamente no dia anterior.
João Bento, que está a terminar a sua carreira executiva quando concluir o mandato de CEO dos CTT no dia 30 de abril, também vai assumir em maio o cargo de chairman da Altri. A assembleia geral eletiva está marcada para 4 de maio.
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