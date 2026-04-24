Justiça dos EUA encerra investigação ao presidente da Fed

O Departamento da Justiça dos EUA decidiu encerrar a investigação sobre o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, numa decisão que abre a porta à confirmação do seu sucessor no banco central, Kevin Warsh.

A procuradora-geral dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ordenou ao seu gabinete que encerrassem as diligências em relação a Powell, uma vez que o inspetor-geral da Fed assumiria a responsabilidade pela análise dos custos do projeto de renovação do edifício do banco central – razão pela qual tinha aberto inicialmente a investigação a Powell.

Essa decisão foi vista como uma forma de pressão sem precedentes sobre o banco central e uma vingança do Presidente Trump contra Powell por este não ter cedido às pressões para baixar as taxas de juro.

Com a investigação encerrada, abre-se agora o caminho para o Senado confirmar o próximo presidente da Fed, Kevin Warsh. Um dos senadores republicanos tinha exigido o fim da investigação a Powell sob pena de vetar a escolha de Trump para o banco central.